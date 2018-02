Letecké muzeum: "naganský expres" čeká přesun

Nadšenci z Leteckého muzea v Kunovicích na Uherskohradišťsku připravují stěhování bývalého vládního letounu Tu-154 na nově získaný pozemek v areálu muzea. Na ploše vybudovali pro letadlo betonové stání, nyní dokončují skládání stroje do původní podoby. Práci jim však ztěžuje počasí. Pokud zmizí sníh a začne mrznout, uskuteční se první pokus o stěhování letounu v rámci areálu 24. a 25. února. Sdělil to vedoucí muzea Martin Hrabec.

Podvozkové nohy letounu, na jehož palubě slavili v roce 1998 čeští hokejisté olympijské zlato z Nagana, spočinou po přestěhování na betonových panelech. Podle Hrabce byly odlity přímo na místě. "Máme statikem spočítané, že panely čtyřicetitunové letadlo unesou. Teď už jen čekáme na lepší počasí. Pokud nám nebude přát na konci února, zkusíme stanovený termín o týden posunout," uvedl Hrabec.

Letoun známý jako naganský expres se mu spolu s kolegy podařilo po předloňském přesunu z pražského letiště ve Kbelích už z velké části seskládat dohromady. "Dokončujeme montáž různých panelů, letounu ještě chybí křídla. Mají rozpětí skoro 50 metrů, s nimi bychom neprojeli," řekl Hrabec. S připevněním křídel k trupu letadla proto v muzeu počítají až po přestěhování letadla na pozemek zapůjčený od města, který areál rozšířil.

Letadlo bude nutné přesunout zhruba o 400 metrů. Jeho stěhování na čestné místo v areálu muzea zajistí stejná firma, která se na podzim 2016 postarala o přesun stroje z Prahy do Kunovic. První zájemci by si podle Hrabce mohli vystavený letoun prohlédnout už v dubnu, i když tou dobou ještě možná nebude kompletní.

Slavné "túčko" létalo spolu se svým dvojníkem ve vládní letce do roku 2008, pak je nahradily airbusy. Kunovické muzeum vlastní 29 letadel, vystavuje jich 21. V budoucnu by chtělo postavit tři montované hangáry, které by představovaly zázemí pro většinu strojů. Loni muzeum, které funguje jako pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice, navštívilo přes 25 tisíc lidí.