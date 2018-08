Letní Floria zavede návštěvníky do období první republiky

Do období první republiky zavede návštěvníky zahrádkářská výstava Floria Léto 2018 na kroměřížském výstavišti. Mottem letošního 42. ročníku je "Kouzlo historie - květinová procházka první republikou", informoval zástupce pořadatelů Ondřej Kuropata. Výstava se uskuteční od čtvrtka 9. do neděle 12. srpna.

"V rámci oslav české státnosti zavedeme návštěvníky do první republiky, tedy do období, které symbolizuje nonšalantnost, eleganci a gentlemanství. Dámy ocení půvabnou výzdobu z květin vrcholného léta, tedy převážně z lilií, jiřin a mečíků. Mužské protějšky jistě zaujme unikátní expozice několika nádherných automobilových veteránů české výroby ze 30. let. To vše za hudebního doprovodu živé klavírní hudby a swingové kapely," uvedl manažer výstavy Vojtěch Zahradník.

Kromě květinových aranžmá čeká návštěvníky prodejní výstava kaktusů, expozice sukulentů a balkonových rostlin i výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva. Nebude chybět výstava moderní i historické zemědělské techniky, pro děti bude připraven Dětský svět.

Organizátoři letošní letní etapy výstavy spolupracují s kroměřížským festivalem barokní kultury Hortus Magicus, který se koná v Květné zahradě. "Obě dvě akce a vůbec samotný začátek spolupráce mezi Výstavištěm Kroměříž a Květnou zahradou symbolicky zahájí mimořádný koncert barokní hudby v kostele svatého Jana Křtitele ve čtvrtek od 19:00," uvedl Kuropata.

Květinová výstava se rozšíří mimo brány výstaviště, aranžéři vyzdobí kroměřížský kostel svatého Jana Křtitele, kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní kapli Bolestné Panny Marie u sv. Mořice. Více informací je na stránkách výstaviště.