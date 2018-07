Lidé si prohlédli palác, kde pobývala Alžběta II. i japonský císař

Několik stovek lidí si ve čtvrtek prohlédlo pražský Lichtenštejnský palác, ve kterém pobývala třeba britská královna Alžběta II. nebo japonský císař Akihito. V tiskové zprávě to oznámil Úřad vlády. Veřejnosti se palác, vybudovaný na konci 17. století, otevřel teprve popáté ve své historii, a to při příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Lichtenštejnský palác je jednou z nejstarších vládních budov a slouží mimo jiné k pořádání konferencí i jako prostor pro státní delegace a návštěvy.

Mimořádné příležitosti k prohlídce paláce využilo zhruba devět stovek lidí. "Během dne otevřených dveří se návštěvníci seznámili s reprezentativním interiérem paláce, který při návštěvě České republiky využívali světoví státníci. Mezi ně patřili britská královna Alžběta II, španělský král Juan Carlos s chotí Sofií nebo japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko," sdělila mluvčí vlády Petra Doležalová.

Lidé mohli také navštívit výstavu Pod sokolskými prapory, která bude umístěna před palácem do 24. července. Věnována je činnosti členů Sokola a jejich významu při vzniku samostatného státu.

Každou sobotu je také možno navštívit Kramářovu vilu

V sobotu se může veřejnost podívat do rezidence českých premiérů, Kramářovy vily v Praze. Otevřena bude od 09:00 do 17:00. Letos v rámci oslav výročí založení Československa Úřad vlády zpřístupňuje Kramářovu vilu lidem každou sobotu od dubna do října. Kromě toho byla otevřena v květnu při festivalu architektury Open House a další mimořádné otevření ji čeká o státních svátcích 28. října a 17. listopadu.