Lidé v "Drahošově" sledovali volby na plátně

Zřetelné zklamání zavládlo v sobotu odpoledne v parku A. Szpyrce v Jablunkově na Frýdecko-Místecku, kde asi 300 lidí sledovalo na velkoplošné obrazovce přímý přenos ze sčítání výsledků prezidentské volby. Z Jablunkova pochází poražený prezidentský kandidát Jiří Drahoš, jenž tam loni i oznámil svou kandidaturu, a fandilo mu tam podstatně více lidí než dosavadnímu prezidentovi Miloši Zemanovi. Drahoš v nejvýchodnějším městě Česka zvítězil, získal tam 65,09 procenta hlasů.

Jablunkovský starosta Jiří Hamrozi (KDU-ČSL) řekl, že výsledek voleb je pro něj překvapením a že se lidé zřejmě nechali ovlivnit dezinformacemi. "Stačí, když někdo něco řekne, lidi tomu uvěří a pak: No jo, to nemůžeme. Já si myslím, že to bylo spíš kvůli dezinformacím, neříkám že by z hradu to ovlivňoval někdo, prostě mezi lidmi se vyneslo. Na druhou stranu z Jablunkova prezident, to zas by bylo závisti," řekl Hamrozi.

Drahoš v přímém televizním přenosu Jablunkovany pozdravil. Starosta mu za propagaci slezského města poděkoval. "Ještě před měsícem nikdo nevěděl o Jablunkovu nic a já mu za to moc děkuju, že se nestyděl, že je tady od nás. Jsem moc rád, že v Jablunkově vyhrál," řekl Hamrozi.

Lidé se zahřívali čajem, svařeným vínem nebo teplým medovým likérem, k zakousnutí pro ně byly připraveny chleby se škvarkovou pomazánkou, brynzou, tlačenkou či sekanou nebo třeba zelňačka. Zatímco na velkém plátně se zvyšoval počet sečtených hlasů a měnila procenta pro jednotlivé kandidáty, Jablunkovany bavila vystoupení folklorních souborů Zaolzi a Zaolzioczek, kapely Lipka či dechového orchestru Jablunkovanka.

Mezi účinkujícími byl i Josef Drahoš, bratr poraženého prezidentského kandidáta, jehož rocková skupina Bidon letos slaví 48 let od založení a kromě bubeníka, který před třemi lety zemřel, hraje stále v původní sestavě.

"Hrálo by se nám mnohem líp, kdyby ten výsledek byl jinak," řekl Josef Drahoš. "Arogance, nečestnost, vulgarita zvítězila nad slušností. Myslím si, že asi český národ si jiného prezidenta nezaslouží, když to takhle dopadlo," dodal.