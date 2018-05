Londýnští pouliční muzikanti budou moci přijímat platby kartou

Pouliční muzikanti v Londýně už nebudou muset spoléhat na to, že kolemjdoucí mají po kapsách dost drobných, které jim jako ocenění jejich produkce vhodí do klobouku. Nově budou moci hudebníkům přispět i lidé, kteří u sebe zrovna žádnou přiměřenou hotovost nemají, protože místní radnice chce pouliční umělce vybavit platebními terminály. Dárci tak budou mít možnost zaplatit libovolnou částku kartou, napsal list The Guardian.

Vpád nových technologií do prostředí pouličních umělců má na svědomí starosta Londýna Sadiq Khan, který stojí za iniciativou Busk in London (Pouliční hraní v Londýně). Ta se nyní spojila s technologickou firmou iZettle a nabízí muzikantům přenosné platební terminály, které budou přijímat bezkontaktní platby kartami nebo třeba mobilním telefonem.

"Pouliční hraní pomáhá mladým umělcům vypilovat jejich talent a dává jim možnost vystupovat před velkým množstvím lidí," myslí si starosta. Pouličními produkcemi začínali třeba i dnes světoznámí hudebníci jako Adele, Stormzy nebo Dua Lipa.

Možnost platby kartou už vyzkoušela třeba písničkářkaterá se hraním na ulici živí. Její výdělky to prý výrazně zvýšilo.