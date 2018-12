Lyžaři v Jihomoravském kraji si už zalyžují i na Blanensku.

Lyžaři v Jihomoravském kraji si počínaje pátečním odpolednem zalyžují v Olešnici na Blanensku, v tamním areálu spustí vleky v 15.00. Na sjezdovce je asi půl metru převážně technického sněhu, řekl správce areálu František Jílek. Dosud bylo v této sezoně na jihu Moravy možné lyžovat jen v Němčičkách na Břeclavsku, kde mají na sjezdovce umělý povrch.

"Technický sníh jsme nejdříve vyráběli na hromady, aby nám zbytečně neroztál, počasí už ale dovolilo rozhrnout jej na svah. Spustíme zatím kotvu a dětský vlek, na spuštění pomy ale budeme muset ještě část sjezdovky dosněžit," řekl Jílek. Doplnil, že napadlo asi 20 centimetrů sněhu, i krajina kolem sjezdovky tak láká k lyžování. O víkendu bude otevřeno od 08.00 do 21.00, ve všední dny se začne o hodinu později.

V Jihomoravském kraji se dosud dalo lyžovat jen v Němčičkách na Břeclavsku, a to jen o víkendu. Víkendová dopoledne patří lyžařským kurzům pro děti, od 13.00 si ale může přijít zalyžovat i širší veřejnost. Plný provoz by měli podle Jaroslava Stávka z tamního areálu spustit od začátku příštího týdne, otevřeno bude od 09.00 do 17.00. Na svahu je umělý povrch, zasněženo je zatím asi 90 procent.

V areálu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku zasněžují sjezdovku poslední dva dny. "Zasněžená je zatím asi do poloviny. Přáním je spustit provoz kolem 22. prosince. Záležet ale bude na počasí," řekl za areál Josef Kšica.

Technický sníh vyrábějí i v areálu ve Filipově údolí na Hodonínsku. "Jde to ale zatím pomalu. Pokud počasí dovolí, provoz bychom rádi spustili ještě před vánočními svátky," řekl za areál Lubomír Žák.

Vlekařům na jižní Moravě obecně nepřeje počasí, zimy jsou v regionu většinou mírné a téměř bez sněhu. Svahy na jižní Moravě jsou spíše krátké, lidé tak za lyžováním vyrážejí například do Beskyd, Jeseníků či Alp.