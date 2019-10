Machr Stories: Aktuálně s českým tvůrcem Petrem Vaňkem

Machr Stories je seriál Hornbachu o lidech, kteří nečekají, až se něco stane, ale udělají to sami. Prostě jsou to Machři, kteří razí heslo "svět je tvoje dílna". Motorka ze dřeva, domek na stromě na třech kolech, obojživelné vozidlo - to jsou projekty skutečných machrů. V Machr Stories naleznete příběhy z různých zemí celé Evropy. Aktuální díl zavítal do Česka a navštívil mladého tvůrce Petra Vaňka.

Ze starého železa pozoruhodná umělecká díla

Petr sám o sobě říká, že je "umělec-recyklátor". Podle nás to je ale machr, který posouvá hranice tvoření. Při své práci využívá kovový odpad a vytváří z něj ocelové sochy, instalace a užitné umění všeho druhu, jako jsou například originální pojízdná vozidla. "Většinou používám strojní a motorový odpad, z kterého vytvářím něco užitečného a zajímavého," vysvětluje Petr Vaněk svoji tvorbu. Za svoji dosavadní kariéru zformuloval asi 25 velkých skulptur a více než stovky menších soch. Pracuje tak, aby celá konstrukce byla od základu stavěna s logickou posloupností.

Monstrózní auta jako z Mad Maxe

Jeho tvorba není pouze statická. Petr Vaněk miluje mechaniku motoru a obdivuje inženýring strojů. Jejich funkčnost využívá i ve své tvorbě. Jeho zájem postupně přerostl od mrtvého k živému motoru. Proto si sám postavil dvě pojízdná vozidla. Právě auta jsou to, co ho teď baví nejvíce. Od základu vyrobil dvě vlastní monstrózní auta, která vypadají jako z filmu Mad Max (Šílený Max). Jedno je původně Grand Cherokee, postapokalyptická čtyřkolka s pětilitrovou V osmičkou. Druhé je šestnáctilitrový náklaďák Tatra s naprosto brutální váhou čtyři tun.

"Užívám si burácení motoru, když je přístroj v pohybu, když všechno funguje podle mého navržení a vznikají tak živé, dravé a surové retrody," říká Petr Vaněk.

Jeho diesel-punková tvorba vychází z projektu JUNKTOWN - postapokalyptický trend o novém období, v kterém je důležité přežití, je charakteristický kultem kreativity a praktických vynálezů, je to doba plná kovu a rzi.

MACHR | Stories 042: Alternativní dieselpunková realita 🇨🇿

Tvorba pod značkou Sector 66

Tvorba je Petrovou vášní a zároveň obživou. Pracuje střídavě na dvou místech, v Podkrkonoší, kde vyrostl, a v Praze na ostrově Štvanice. Jeho ateliér nese název Sector 66, právě pod touto značkou můžete nalézt jeho originální výtvory. Jeho velkým úspěchem je, že Karen a Bill Davidsonovi (Harley Davidson) mají vystavenou jeho sochu. Díla Petra Vaňka ocenili i v časopise Forbes.

V průběhu videa máte šanci poznat, kde a jak pracuje, čím se obklopuje a jaké materiály používá. Jeho příběh ukazuje hravost lidské tvorby. Vytvořil například více než metr vysokou plastiku Vetřelce, pouze z podkov svařil sochu koně, z laserových výpalků vytvořil křeslo s křídly anebo výčepní pult z vysloužilých sbíječek. Pyšný je na 300 kilo vážící motorku s pohyblivými částmi a motorem z Tatry 603.

Seriál Machr stories je možné sledovat na YouTube kanále, Facebooku a webu.