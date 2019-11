Máj se vrací na Máchovo jezero. Čekají ho adventní plavby

Na Máchovo jezero u Doks na Českolipsku se v pondělí po kontrole podponorové části vrátil za pomoci dvou jeřábů sedmdesátitunový Máj, největší loď místní regaty. Loď je v pořádku a cestující bude znovu vozit v prosinci, při čtyřech nedělních adventních plavbách za soumraku. Řekl to Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezera, která výletní flotilu na jezeře provozuje.

"O adventu vyplouváme za světla a vracíme se za tmy. Jde nám o to, aby Máj svítil, je vánočně vyzdobený," dodal Reichert. Adventní plavby budou letos na jezeře třetím rokem, zájem o ně byl v předchozích dvou letech velký. Na jednu plavbu se vydává i přes 100 lidí, loď vyplouvá o adventních nedělích v 16.00 z přístaviště, pokud není jezero zamrzlé.

Máchovo jezero - kdysi Velký rybník, o jehož vznik se před více než 650 lety zasloužil Karel IV., je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Máj je mezi cestujícími dlouhodobě nejoblíbenějším plavidlem ze čtyřčlenné flotily jezera. Na adventní plavby ho podle Reicherta nasazují i kvůli tomu, že v případě nutnosti se mohou cestující ohřát ve vytápěném podpalubí. Bílomodrá loď pojme až 250 pasažérů a je jediná svého druhu. Postavená byla speciálně pro Máchovo jezero v roce 1959. Letošní kontrola ukázala, že je stále ve velmi dobrém stavu. "Dopadlo to velmi dobře, všechno funguje," uvedl Reichert. Odborníci podle něj měřili i tloušťku opláštění lodi, jak nařizují předpisy. "Zda opláštění ubývá, a ono za posledních 50 let neubylo," dodal.

Máj se sice vrátil na vodu, z jezera ale dva jeřáby naopak vyzdvihly Racka, nejmladší loď z výletní flotily. Racek je z roku 1966 a už je oprýskaný. "Do vody ho budeme dávat zpátky až někdy na jaře, v březnu či v dubnu. Čeká ho renovace, je to taková spíše kosmetická úprava. Uděláme kompletně barvy, laky, očalouníme nově nábytek, uděláme nové podlahy," uvedl Reichert. "Je to poslední ze čtyř našich lodí, kde jsme tyto kosmetické úpravy nedělali," dodal. Máj "omlazovací kúrou" prošel před pěti lety, stála pět milionů korun. U Racka si vyžádá 1,5 milionu.

Historie lodní dopravy na Máchově jezeře sahá do roku 1920, kdy začal cestující vozit malý dýmající parník Greif. Dnes jsou ve flotile kromě Máje a Racka ještě Hynek a nejstarší Jarmila alias Marie, vyrobená v roce 1924. Při obvyklém průběhu sezony se některou z výletních lodí sveze kolem 20 tisíc lidí, letošní byla podle Reicherta průměrná.