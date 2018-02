Městečko se baví vyvěšeným spodním prádlem. Kdo za tím stojí?

V malém městečku Poligny na východě Francie baví tamní obyvatelstvo neznámý "vyvěšovač" spodního prádla. Trenýrky, slipy či kalhotky se objevují různě po městě na prádelních šňůrách a nikdo neví, "co tím chce básník říci". Informaci uvedl server iROZHLAS.cz.

Zhruba čtyřtisícové obyvatelstvo v Poligny se baví vyvěšeným spodním prádlem už od začátku února. Dosud se ale neví, kdo to dělá a jaké má tento opakující se čin opodstatnění.

"Je to už podruhé, co je tady vidím. Před několika dny byly o kousek dál. Má to třeba co dělat s trhem? Nevím," ptá se jeden z obyvatel městečka. "Tyto jsou nové, jsou to taková hnízda pro ptáčky. Trocha poezie v tomto bláznivém světě přece neuškodí," bere celou věc jako zajímavou recesi jiná obyvatelka města.

Šňůry se spodním prádlem mohli obyvatelé doposud zahlédnout u hlavní silnice nebo i přímo na náměstí, kde se konají trhy. Neznámý pachatel si dává na svém konání záležet. Naposledy po městě vyvěsil až 60 různých kusů spodního prádla.

L'étrange guirlande de sous-vêtements sur la place du marché de Poligny, dans le Jura. pic.twitter.com/TV7lL5pOwl - Les Grosses Têtes (@GrossesTetesRTL) 15. února 2018

Největší záhadou zůstává, proč se spodní prádlo ve městě objevuje. Tamní obyvatelka nabízí možné vysvětlení. "Někteří zjevně nevědí, co dělat se svým volným časem. Může to být ale nějaká narážka na aféru Nicolase Hulota," řekla. Myslela tím případ kolem ministra pro životní prostředí, jenž byl dvěma ženami obviněn ze sexuálního obtěžování.

Jako další varianta se pak nabízí protest proti výstavbě velkého rekreačního centra v nedalekém lese, píše iROZHLAS. Někteří obyvatelé si pak myslí, že to souvisí s vinařskými slavnostmi, které se budou ve městě konat příští rok.