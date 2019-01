Městská knihovna ke stému výročí přijetí knihovního zákona otevře nové pobočky

Městská knihovna v Praze ve spolupráci s městskými částmi v letošním roce otevře nové a zrekonstruované pobočky v Praze 10 a v Praze 14. Připomene si tak sté výročí přijetí knihovního zákona. V roce 2020 by měla být otevřena pobočka v Praze 4. Nyní má knihovna v Praze 41 poboček. Výročí letos oslaví také pražské bibliobusy, které fungují od roku 1939. V hlavním městě nyní jezdí tři.

"V roce 2019 by měly být otevřeny dvě pobočky po rekonstrukci, konkrétně jde o Černý Most v Praze 14 a Zahradní Město v Praze 10. Do úplně nových prostor Komunitního centra Hloubětín, které staví Praha 14, se přestěhuje pobočka Hloubětín," sdělila Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze. Knihovna letos chystá také zavedení samoobslužného půjčování knih nebo rozšířenou nabídku e-knih.

Podle údajů z roku 2017 má Městská knihovna ve svém fondu 1,9 milionu dokumentů, včetně knih, map, e-knih, časopisů nebo filmů. V roce 2017 si čtenáři půjčili 5,7 milionu dokumentů. Ve stejné roce mělo 177 432 lidí platný čtenářský průkaz a alespoň jednou využili službu knihovny. V roce 2018 se počet registrovaných čtenářů zvýšil o 0,36 procenta.

Městská knihovna v Praze pravidelně připravuje pro čtenáře v sálech ústřední knihovny koncerty, festivaly i filmové projekce. Na svých pobočkách knihovna nabízí workshopy, setkání se zajímavými osobnostmi, diskuse na aktuální témata, pořady pro děti nebo školení používání technologií a on-line služeb. V roce 2017 uspořádala knihovna pro veřejnost 4444 akcí, které navštívilo 174 130 lidí.

Městská knihovna v Praze byla založena již roku 1891, ale vydání zákona ovlivnilo podobu její sítě. Vlastní knihovny zřizovaly i tehdy ještě samostatné obce, které se k Praze připojily v roce 1922. První knihovní zákon začal platit v roce 1919. Zákon ukládal každé obci zřízení veřejné knihovny na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva.

Pražské bibliobusy vyjely na silnice v roce 1939. Nyní obsluhují několik desítek stanic. Nově se v lednu otevře zastávka pro pojízdnou knihovnu na Palmovce v Praze 8.