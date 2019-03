Muž snědl živou zlatou rybku, skončil u soudu

Mladý Brit snědl na pouti svou výhru - živou zlatou rybku - a zapil ji pivem. Jeho přítelkyně, která to celé nahrávala na sociální síť Snapchat, mu tím však zavařila. Nahrávka se dostala k policii, která celou věc předala soudu. Ten muži udělil pokutu ve výši 385 liber (asi 11 500 korun), a navíc nařídil 200 hodin nucených veřejných prací. Informovaly o tom servery BBC a news.sky.com.

Sedmadvacetiletému Joshi Colesovi z Washfieldu se výlet na pouti v září 2018 výrazně prodražil. U soudu totiž veterinář David Martin řekl, že zlatý rybka byla stále naživu, když ji Coles spolknul, čímž způsobil nezbytné trápení v Británii chráněného zvířete.

Advokát Colese obhajoval svého klienta tím, že trpí ADHD, depresemi a úzkostí. Sám Coles, který se živí jako arborista, ale uznal, že zvířeti zbytečně přivodil velké trápení. Soud mu tedy udělil pokutu za spáchání krutosti na zvířeti, a navrch přidělil 200 hodin nucených veřejných prací. Mladík také nemůže následujících pět let chovat žádné rybičky.

Čin Colese odsoudil člen charitativní organizace Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) John Pollock. "I když to mohlo tehdy vypadat vtipně, tak tohle není pro žádné zvíře pěkný konec. Věřím, že každý rozumný člověk ví, že spolknutím živých zvířat by jim způsobil velké trápení. RSPCA je proti tomu, aby se živá zvířata udělovala jako ceny, a lidem, kteří tohle vidí, by řekla, aby odolali pokušení," sdělil pro server Sky.

"Zlaté rybky jsou často nabízeny jako ceny za výhru, snadno se ale vystresují. Mohou utrpět šok, mít nízkou hladinu kyslíku, nebo dokonce mohou na základě změny teploty ve vodě zemřít. Mnoho z nich zemře ještě předtím, než si je výherce přiveze domů, nebo krátce potom," dodal Pollock