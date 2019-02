Muzeum ukazuje historii výroby cukru. Chloubou je metrová kostka

Do národního muzea v irácké metropoli Bagdádu se vrátilo 1300 ukradených exponátů. Iráckým úřadům je předali Jordánci, kteří je zabavili pašerákům. více

Zábava pro děti

Začíná Ledová Praha, která zve děti zdarma do pražských muzeí a památek

Začíná akce Ledová Praha, díky které se děti podívají do neděle do vybraných muzeí a historických památek zdarma nebo za zlevněné vstupné. Do devatenáctého... více