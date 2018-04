Muzeum v Brně si připomene 90. výročí od vybudování expozice mamuta

Moravské zemské muzeum v Brně si letos připomene 90. výročí od vybudování expozice mamuta, která je dodnes lákadlem pavilonu Anthropos. Výročí zájemci oslaví 1. května v Brně-Pisárkách, kde model mamuta stojí.

První část programu je věnována dětem. Zahrnuje například vzpírání originálu zhruba desetikilové mamutí kosti nebo vystavení mamutích stoliček a fragmentů klů s odborným komentářem. Páry budou mít možnost se políbit pod chobotem mamuta a vyfotit se.

Večerní program začíná v 18.00. Součástí je vyhlášení prvního ročníku soutěže Zlatý mamut k popularizaci archeologie. Odborníci se budou chtít také podívat do nitra modelu mamuta, od kterého se nezachovala dokumentace. "Doufáme, že tam bude od výtvarníků ze 60. let vzkaz. Kdyby nám tam nic nenechali, tak tam nyní pro další generace necháme my a zašijeme jej (vzkaz) do mamuta," uvedl Petr Kostrhun, vedoucí Centra kulturní antropologie.

Model mamuta v životní velikosti byl veřejnosti představen v květnu 1928 na brněnském výstavišti v rámci výstavy soudobé kultury. Tehdejší mladý československý stát rekapituloval své úspěchy v různých oblastech. Součástí projektu bylo vybudování pavilonu Člověk a jeho rod, který byl věnován v té době slavně objevované prehistorii Moravy. Stavbu mamuta sponzorovala firma Baťa.

Do pavilonu chodilo denně kolem 5000 lidí a mamut se stal neobdivovanějším exponátem. Expozice na výstavišti zůstala na různých místech až do konce druhé světové války. Mamut už byl ve špatném stavu a zlikvidován. Tradice se ale chopil antropolog Jan Jelínek, z jehož iniciativy byl v Pisárkách vybudován zcela nový Pavilon Anthropos.

I nový mamut musel přežít některé těžké chvilky. "Filmaři jej omylem zapálili koncem 60. let," uvedl Kostrhun.