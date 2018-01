Muzeum v Jablonci vystavuje nejlepší výtvory z České mincovny

Výběr toho nejlepšího, co za uplynulých 25 let vzniklo v České mincovně v Jablonci nad Nisou, je k vidění na výstavě v místním muzeu skla a bižuterie. Na výstavě, která potrvá do konce roku, jsou oběžné i pamětní mince a medaile, řekl kurátor výstavy Zdeněk Štafl.

Česká mincovna je soukromá firma, vznikla v Jablonci v roce 1993. Je výhradním dodavatelem tuzemských oběžných i pamětních mincí pro Českou národní banku. V posledních letech se zabývá i distribucí zlatých investičních slitků. Jablonecké muzeum od ní každoročně získává do své sbírky kopie od všech mincí a medailí, které v průběhu roku mincovna vytvořila. "Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi," uvedl Štafl.

Na výstavě jsou například jedny z první oběžných mincí vyražených v jablonecké mincovně. "V roce 1993 se tady razila pouze halířová měna, kompletně oběžné mince začala mincovna razit až od roku 1995," uvedl Štafl. Na výstavě je také první sada oběžných mincí ve špičkovém provedení proof, to znamená z leštěných razidel, z roku 1997. Nominálně má kolekce hodnotu necelých sto korun, sběratelsky jsou to desítky tisíc korun.

Pozornost si podle kurátora zaslouží také kopie medailí zhotovené v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Za jeden z taháků výstavy považuje kopii největší investiční platinové medaile na světě, které mincovna razí. Vybrat umělecky nejhodnotnější minci či medaili z výstavy si Štafl netroufne. "Každý její autor je svým způsobem jedinečný, každý návrh je jedinečný, takže nedokážu říci, která je nejlepší," uvedl. Mezi nejzdařilejší ale určitě patří zlatá mince ze sady Karla IV. s motivem Nového města pražského, která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Na výstavě je i kopie pětihaléřové mince z roku 1924. "Je to nejvzácnější oběhová mince Československa a Česká mincovna vytvořila její kopii v roce 1999," řekl kurátor.

Na výstavě nechybí ani kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. "Nejenže jde o první mince splňující celosvětově uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční symboly se silnou vazbou k české státnosti - dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou svatováclavskou orlici," dodal Štafl. Součástí expozice je i kvíz pro děti, které hledají druhou stranu mince, či interaktivní prvky určené pro slabozraké a nevidomé.