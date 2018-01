Muzeum v Semilech bude na zkoušku zdarma

Vedení Muzea a Pojizerské galerie v Semilech zvažuje, že nebude od roku 2019 vybírat vstupné. V Libereckém kraji by mezi městskými, krajskými a státními muzei bylo první. Očekává od toho vyšší dostupnost a s tím spojenou i vyšší návštěvnost. Zkušebně si to vyzkouší od úterý, bezplatné přístupné bude do konce ledna. Informoval o tom ředitel muzea Miroslav Šnaiberk. Základní vstupné do muzea v Semilech činí 40 korun, zlevněné polovinu.

"Je to taková zkouška. Pak se budu chtít obrátit na zřizovatele, zda by od roku 2019 nepřistoupil na kompletní zpřístupnění zdarma," uvedl Šnaiberk.

Zřizovatelem muzea je město Semily. "Zatím jsem to neprobírala ani s radními, osobně se k tomu ale stavím pozitivně," uvedla starostka Lena Mlejnková. Na vstupném ročně muzeum získá zhruba 100.000 korun. "Částka není tak výrazná, aby nás nějak ohrožovala. A pokud se výrazně zvedne návštěvnost, což je nejzásadnější u kulturní organizace, která má jistým způsobem vychovávat, tak s tím nemám problém," dodala.

Do konce ledna si chce muzeum vyzkoušet, zda se bezplatný vstup skutečně projeví na vyšší návštěvnosti. Za rok do něj přijde asi 7500 lidí, bezplatně ho bylo možné navštívit už loni 30. prosince. Podle ředitele šlo o experiment a z 35 návštěvníků jich více než 25 do muzea vešlo, až když se ujistilo, že se vstupné skutečné neplatí. "Pro mě je lepší, když by se návštěvník nerozhodoval podle vstupného, ale toho, aby se něco dozvěděl," uvedl Šnaiberk. "Několikrát jsem si ověřil, že částka na vstupném je pro některé lidi určující, zda do muzea půjdou či ne," dodal.

Dalším důvodem, proč v lednu nebudou v semilském muzeu vybírat vstupné, je podle ředitele také omezená nabídka. Kromě stálých expozic jsou v muzeu nyní jen dvě výstavy, jedna je věnována Pavlu Tigridovi a na druhé jsou originální betlémy Vladimíra Kubíka. Uzavřená je galerie, v níž se bude dalších 14 dnů opravovat zčernalá pískovcová podlaha. "Musí se přebrousit a napenetrovat, aby opět získala světlou barvu," uvedl Šnaiberk. Skončila také výstava loutek ve druhém patře, místo ní bude etnografická expozice lidového nábytku a textilnictví na Semilsku. Přístupná bude zřejmě od března.