Na jarní úklid systematicky a ekologicky

Ačkoli venku ještě mrzne, jarní dny se neodvratně blíží. S příchodem nového období dochází nejen k obměně šatníku, ale nastává ten správný čas pro velký úklid domácnosti. Mezi nejméně oblíbené aktivity přitom patří vytřídění starých a nepotřebných věcí, které se v domácnosti za ta léta nahromadily. Starého oblečení se můžete zbavit tak, že ho darujete svým známým, prodáte na internetu nebo věnujete na charitu. Taktéž snadné to je se starými časopisy, dokumenty nebo novinami - patří do kontejneru na papír. Jak se ale vypořádat se starými elektrospotřebiči, které buď již dávno nefungují anebo jste je před časem vyměnili za nové?

Začněte s tříděním podle velikosti

Nejjednodušším způsobem, jak uvolnit místo v bytě, je odvezení velkých a nepotřebných přístrojů jako je stará televize, monitor od počítače, stará hi-fi souprava či rozbitá tiskárna do sběrného dvora anebo prodejny elektra. Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i využitelné materiály. Díky třídění a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací nebezpečnými látkami a současně šetřit přírodní zdroje. Recyklace je výhodnější než těžba surovin ze Země.

Menší elektro do červeného kontejneru

S menšími přístroji jako je stará žehlička, přenosné rádio, rozbitá klávesnice, mobil, kalkulačka, holící přístroj, případně laptop, nemusíte čekat na návštěvu sběrného dvora - je pro ně určen speciální červený kontejner ASEKOL. Tam můžete vysloužilé elektrospotřebiče vyhodit, kdykoli budete mít cestu kolem. Většinou se nacházejí poblíž kontejnerů na tříděný odpad a v České republice je jich již přes tři tisíce. Nejenže si uděláte v bytě čisto a zbavíte se nepotřebných věcí, zároveň recyklací přispějete k tomu, že materiály budou opětovně využity. Tím tedy uděláte něco i pro životní prostředí.

Stylový červený kontejner na elektroodpad se streetartovými motivy mají aktuálně k dispozici královehradečtí občané.

Pozor na světelné zdroje

Ačkoli se může zdát, že zářivky a úsporky by měly patřit do červeného kontejneru, opak je pravdou. Obsahují látky jako rtuť a současně jsou křehké a v červeném kontejneru by se rozbily, proto je nezbytné s nimi nakládat opatrně. Odevzdat je můžete zpět k výrobci anebo do sběrného dvora.

Do úklidu až po vytřídění nepotřebných věcí

Se samotným úklidem je nejlepší začít po kompletním vytřídění všech nepotřebných věcí. Uvolníte si prostor a budete mít dokonalý přehled o tom, co kde v domácnosti má své místo. Pak už není nic snadnějšího než vzít prachovku, koště a proces zútulňování domova dotáhnout do konce s pocitem, že pořádek má smysl.