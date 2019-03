Na stromě v Blansku vykvetly stovky básní

V Blansku po roce opět "vykvetl" strom plný básní, jsou jich stovky, lidé si je mohou přečíst či rovnou otrhat. Básně na jeden ze stromů na náměstí Republiky rozvěsili zaměstnanci blanenské knihovny k připomenutí Světového dne poezie. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí města Ondřej Požár.

Pracovníci knihovny vytištěné básně zatavili do fólií a rozvěsili na spodní větve stromu, aby byly lidem v dosahu. Na stromě visí verše českých i světových básníků. Zájemci se tak mohou začíst například do básně Dnes je to rok od Václava Hraběte nebo do básně Pochod od Josefa Hory. Na větvích stromu jsou i verše autorů ze svatovalentýnské soutěže, kterou městská knihovna každý rok pořádá.

Letos poprvé takzvaný Básníkovník vykvetl v prostoru poblíž bývalého hotelu Dukla. Pod stromem před radnicí, kam se až dosud básničky věšely, jsou totiž zasázené jarní květiny.

"Básničky budou na stromě viset, dokud je lidé neotrhají. Většinou verše zmizí během pár dní, takže předpokládám, že po neděli už tam nic nebude," uvedl ředitel blanenské knihovny Lukáš Dlapa.