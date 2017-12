Na tradiční mši za zemřelé horolezce se sešlo 500 lidí

Takřka zaplněné bylo prostranství před symbolickým hřbitovem horolezců u Mariánské vyhlídky v Českém ráji. Vánoční bohoslužbu za zemřelé horolezce tradičně odsloužil husitský kněz Aleš Jaluška. Vyslovil i přání, aby lidé dělali více radosti jiným, a ne jen sobě."Udělejme něco, z čeho budeme mít v příštím roce radost všichni," uvedl.

Bohoslužbu za zemřelé horolezce slouží kněz každý rok od roku 1970 jako připomínku tragické expedice Peru 1970, kde zahynula 15 členů československé výpravy horolezců. Pro Jalušku byli zemřelí horolezci vzory. "Hodně mi dali. Když se to semlelo, byl jsem pár měsíců na teologické (fakultě) a řekl jsem si, že je budu vzpomínat," řekl.

Až do roku 1989 se místo vánoční mše ve Skaláku v Českém ráji měnilo, aby se organizátoři vyhnuli dohledu tehdejší Státní bezpečnosti. Na hřbitově horolezců se mše koná už skoro 30 let. Jaluška je připravený jezdit i nadále, i kdyby třeba už nemohl chodit. "Dokud mě donesou a podepřou čtyřmi tyčemi, tak to odsloužím. Protože to, že mně hrozně moc naučili a dali, se nezměnilo," dodal.

Na vzpomínkovou akci přišlo odhadem asi 500 lidí. "Každý rok je to plnější," uvedl Miloslav Homolka, předseda TJ Český ráj, která se o pietní místo stará.

Každoročně na mši přichází sedmašedesátiletý bývalý horolezec Gusta Havel z Lomnice nad Popelkou. "Je to pro mě srdeční záležitost. S těmi lidmi, co tady jsou, co tady mají cedulky, s nimi jsem lezl. Učili mě lézt, potkávali jsme se v Tatrách, Nepálu, v Alpách," uvedl Havel.

Symbolický hřbitov byl v Hruboskalském skalním městě otevřen v červenci 1971. Myšlenka na jeho vytvoření vznikla v 60. letech minulého století, definitivní impulz k jeho vzniku dala ale až tragická expedic Peru 1970. Na tabulkách na hřbitově jsou jména horolezců, kteří zahynuli ve zdejším Skaláku, ale i na dalších místech republiky a ve světě. "Na tabulkách je mezi 120 až 130 jmény," dodal Homolka.