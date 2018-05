Na zachraňovaném hostinci je práce ještě na dva roky

Záchrana památkově chráněného Beranova hostince v Trávníčku u Českého Dubu na Liberecku je zvenčí už skoro u konce. Pohled na rozlehlou roubenku hyzdí jen dřevěné desky místo oken a v hospodářské části budovy místy opadaná omítka. Oprava stavení ale ještě zdaleka u konce není. Uvnitř je práce tak na dva roky, řekl předseda spolku Dubáci a spolumajitel stavení Jan Havelka.

Letos se podle něj budou repasovat všechny dveře a budou se dělat stropy, podhledy, omítky, podlahy v přízemí i patře a osadí se okna. "Jsou už hotová a uskladněná u truhláře," uvedl.

Roubený hostinec patří mezi tři takzvané Podjakubské roubenky, o jejichž záchranu spolek usiluje. Dalšími jsou Jíslova rychta a Najmanova chalupa. Každá budova je ukázkou typické architektury regionu a je zástupcem nějaké sociální skupiny - rychtář, hostinský, chudý rolník. Zatím jen snem je vytvořit z nich v budoucnu žijící skanzen.

Hostinec by měl mít vícero využití, měl by sloužit k občerstvení, jako infocentrum i muzeum. Historie budovy sahá nejméně do 16. století, před několika lety jí ale hrozil zánik. Část hospodářské části se zřítila. Práce na zachování rozlehlého roubeného stavení začaly díky skupině nadšenců na podzim 2014, dotacemi jim pomáhá stát a Liberecký kraj. Krov je vyspravený a roubenka má novou střechu. Pro větší autentičnost se na ni použily staré pálené tašky, jež jsou ještě v dobrém stavu. "Střecha je taková flekatá, a když se člověk na ni podívá, tak nemá pocit, že je tam něco nového, ale že je tam odjakživa," uvedl Havelka.

Smysl pro detail je vidět i na pavlači stavení. Předchozí uhnila a nová se dělala podle dochovaných starých fotografií. "Řešili jsme i takové detaily, aby prkna pavlače byla nepravidelná. Každé je jiné a jinak široké, aby to co nejvíce odpovídalo podobě za dob Antonína Berana," řekl předseda spolku.

Beran byl majitelem hostince na přelomu 19. a 20. století a nejznámějším obyvatelem stavení. I proto je cílem v bývalém sále vytvořit expozici venkovského hostince. V dalších částech budovy by měly být proměnlivé expozice zaměřené na historii Českodubska, lidovou architekturu a kulturu. Podle Havelky se již spolek domlouvá na spolupráci s muzei v okolí. Turnovské muzeum 21. července v hostinci vystaví snímky Petra Matouška, který fotografoval v regionu na začátku 20. století. S libereckým muzeem spolek podle Havelky vyjednává, zda by do budoucí expozice nezapůjčilo lidový nábytek z Českodubska.

Hostinec je zatím přístupný jen příležitostně při akcích. Nejbližší se uskuteční v neděli 20. května, kdy se bude poprvé čepovat Beranova jedenáctka. Pivo podle vlastní receptury si Dubáci nechali podle Havelky uvařit ve frýdlantském pivovaru. Obsahuje i nově vyšlechtěnou odrůdu chmele, který v překladu znamená Beran.