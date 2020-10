Nadace Via vyhlašuje třináctý ročník dvouletého programu Místo, kde žijeme, v němž mohou tři vybrané týmy získat grant ve výši až 500 tisíc korun na proměnu a oživení své obce. Podpořeny budou projekty na obnovu opuštěných či vytvoření nových, vnějších nebo vnitřních míst k setkávání, přispívající k rozvoji vztahů mezi lidmi, kteří společně takovou proměnu naplánují a provedou. Týmům z vybraných obcí pomohou odborníci a odbornice na organizování komunitních setkání, odborné semináře, inspirativní cesty po Čechách a další podpora. Do programu se lze hlásit až do 30. listopadu letošního roku.

O účast v programu mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace, církevní organizace, účelová zařízení církví a obce do 2000 obyvatel. Programu se mohou účastnit také větší obce, v tomto případě ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace než obecní úřad. Hodnoticí komise vybere tři projekty. Celkem bude úspěšným projektům rozdána podpora ve výši 1,65 milionu korun v podobě grantů a zdvojnásobení příspěvků od místních dárců. Jedním z hlavních dárců programu je společnost Hornbach, americká nadace The Hamer Foundation, Martin Kulík a další individuální dárci.

Prvním úkolem podpořených týmů je sezvat všechny lidi v obci, kteří jsou ochotni přispět k plánovanému projektu svým názorem nebo pomocnou rukou. Obyvatelé si společně zmapují, jaké místo k setkávání jim chybí a co by v něm chtěli dělat. S pomocí architekta v participativním tvůrčím procesu navrhnou konkrétní proměnu prostranství nebo místnosti k setkávání a pustí se do společných brigád. "Víme, že když jsou v projektu od začátku do konce všichni, kdo mohou, začne to v podpořených obcích skutečně žít," popisuje programová manažerka Nadace Via Petra Vymětalíková. "Při takové změně, která jde zdola, se uvolní neskutečné množství energie," dodává.

"Realizační týmy si během dvouletého projektu se spoustou zapojených stran občas sáhnou hluboko do rezervoáru svých sil. S námi to ale zvládnete!" dodává odvahu žadatelům David Kolář, ředitel marketingu pro ČR a SR společnosti Hornbach.

Přihlášku a více informací naleznete na webových stránkách Nadace Via. Přihlásit se lze do 30. listopadu 2020.