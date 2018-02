Nadšenci u Ořechova sehráli bitvu z konce druhé světové války

Členové klubů vojenské historie v Ořechově na Brněnsku sehráli rekonstrukci jedné z bitev z konce druhé světové války. Němečtí vojáci se v ní u ukrajinského města Kamenec Podolský bránili ruskému útoku. Bitvu více než 200 vojáků sledovalo asi 1500 lidí, řekl za pořadatele David Kincl. Vojenští nadšenci vybírají každý rok jinou zimní akci z východní fronty z konce války, kterou potom u Ořechova zrekonstruují.

"Skvěle nám vyšlo počasí, ráno svítilo slunce, přestože ještě na začátku týdne předpovídali sněžení nebo déšť. Diváci si to určitě užili," uvedl Kincl. Kromě českých dobrovolných vojáků přijeli do Ořechova i členové vojenských klubů z Maďarska, Slovenska, Polska či Německa. "Ono to v akci ale není moc znát, protože ruská strana v devadesáti procentech dává povely v ruštině, německá zase v němčině," řekl Kincl.

Nadšenci sehráli rekonstrukci bitvy, ve které Rudá armáda v roce 1944 při postupu na západ chtěla u ukrajinského města Kamenec Podolský zničit uskupení německých vojsk. Německé síly se jí sice podařilo obklíčit, ale Němcům se po úderu neočekávaným směrem podařilo uniknout za cenu těžkých ztrát a také ztrát bojové techniky. Bitva sice skončila ruským vítězstvím, ale Rudé armádě se německá vojska zničit nepodařilo.

Kromě samotné ukázky mohli lidé od dopoledne sledovat dění ve vojenském ležení, k dispozici byla také polní kuchyně. Současně probíhal i výcvik vojáků, také jejich nástupy. Lidé si zároveň mohli nakoupit na military burze zboží vztahující se k vojenské historii.

Další akce se v tamním Army parku uskuteční na přelomu května a června. V plánu jsou dvě bojové ukázky a doprovodný program.