Národní zemědělské muzeum láká na masopustní zabijačku

Národní zemědělské muzeum v Praze láká na masopustní zabijačku. Letos poprvé jsou spojeny dvě tradiční akce - Letenské prase aneb zabijačka v muzeu a Letenský masopust. Připraveny jsou ukázky bourání prasete, zabijačkové speciality, divadelní představení, lidové tance, kuchařské a výtvarné workshopy či doprovodný program pro děti.

"Letos návštěvníci zažijí opravdovou masopustní zabijačku. Mají možnost poznat dvě nejvýznamnější zimní tradice českého venkova, ukázky řeznického řemesla i rej masopustních masek," uvedl náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Akce se koná v prostorách muzea od 10:00 do 17:00. Průvod Letenského masopustu, který každoročně pořádá Galerie Scarabeus, zavítá ze Strossmayerova náměstí do muzea po 13:00 a přinese s sebou muziku, divadelní i taneční vystoupení a především tradiční masopustní masky. Z muzea se průvod přemístí do Vodárenské věže v Korunovační ulici. Od 18:00 bude masopustní program pokračovat v Galerii Scarabeus v ulici Jana Zajíce.

Návštěvníci, kteří dorazí v masopustních maskách, mají vstup do všech prostor Národního zemědělského muzea zdarma.