Nejlepším tanečníkem verbuňku se stal Martin Vašulka z Kyjova

Vystoupení zahraničních souborů pro školy otevře 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Přední česká přehlídka lidové kultury potrvá do... více

Letošní festival Vizovické Trnkobraní nabídne kapely Kryštof, Chinaski, Škwor, No Name či Mirai, sdělili v tiskové zprávě pořadatelé. Festival se v areálu... více

Akce v Olomouci

Ozdobou festivalu Vlnobytí budou Vladimír Mišík i kapela Garage

Zpěvák a kytarista Vladimír Mišík, pražská rocková kapela The Plastic People of the Universe či kapela Garage budou ozdobou festivalu Vlnobytí tuto sobotu v... více