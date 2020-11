Nejstarší žijící osoba na světě by měla být v olympijské štafetě

Nejstarší žijící osoba na světě Kane Tanakaová by se měla stát členkou olympijské štafety. Japonce je 117 let a její úsek je naplánovaný na 11. května 2021. To jí bude 118 let a 129 dní. Plánuje jet na vozíčku za doprovodu pečovatelky. Vše ale bude záviset na jejím aktuálním zdravotním stavu i počasí.

Tanakaová, která se narodila 2. ledna 1903, měla být ve štafetě s olympijským ohněm už letos. Po odložení her kvůli koronaviru ale tuto šanci nedostala. Roční čekání je vzhledem k jejímu rekordnímu věku ošemetné, ale pokud opravdu ponese olympijský oheň, její vnuk Eidži by to považoval za symbolické. "Budeme šťastní, když si lidé, kteří ji uvidí nést pochodeň a vypadat u toho dobře, budou moci pomyslet, že je naděje žít dál," řekl Kjúšú News.

Tanakaovou, která jako devítiletá zažila premiérovou účast japonských sportovců na olympijských hrách, do štafety nominovala životní pojišťovna patřící ke sponzorům her. Japonka se kvůli pandemii koronaviru nemůže setkávat s příbuznými, ale podle personálu jejího pečovatelského domova zůstává v dobrém fyzickém stavu.

Pokud se skutečně do olympijské štafety zapojí, bude jejím nejstarším účastníkem v historii. Dosud tento primát měla Aida Mendesová, které bylo při štafetě před OH 2016 v Riu de Janeiro 106 let.