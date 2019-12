Největší putovní výstava kosmonautiky bude k vidění v Praze

V prostorách vybraných pavilonů Výstaviště Praha v Holešovicích bude od 27. prosince možné navštívit největší putovní výstavu o kosmonautice současnosti. Výstava Cosmos discovery, která byla připravena ve spolupráci s americkou Nasa, představí zásadní milníky cesty člověka do vesmíru.

Na několika tisících metrech čtverečních uvidí návštěvníci stovky skutečných exponátů, které podnikly cestu za oběžnou dráhu zeměkoule. Pro návštěvníky bude připraven také kosmický výcvikový program, pro školní výpravy zase speciální úkoly.

Cosmos discovery je v současné době největší expozice, která putuje po světě a představuje veřejnosti tajemství dobrodružné cesty člověka do vesmíru. Díky speciální koncepci výstavy budou návštěvníci vtáhnuti do děje, jako kdyby vkročili do kosmického městečka. V minulosti již výstavu viděli miliony návštěvníků z různých částí světa. Výstava provede veřejnost historií pilotovaných kosmických letů od jejích počátků až po současné a plánované mise. Velkolepá expozice vznikla ve spolupráci s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Výstava obsahuje stovky originálních exponátů z USA i Ruska, které byly ve vesmíru, unikátní sbírku skafandrů a reálné modely kosmických lodí, raketoplánů a raket.

Zvláštní galerie je věnována misím Apollo a dobývání Měsíce, včetně originální trysky motoru rakety Saturn V a lodi Apollo 11. Také sovětský program Sojuz je zastoupen nejen samotnou kosmickou lodí Sojuz, ale především průchozím modelem orbitální stanice MIR, kde zažijete pocity kosmonautů v mikrogravitaci.

V dalších galeriích výstavy se seznámíte se všemi americkými raketoplány i ruským kosmoplánem. Na závěr jsou prezentovány nejnovější projekty NASA, Space X a dalších národních agentur a soukromých firem, které mají za cíl kolonizaci Měsíce a následně pilotovaný let na Mars.

Zajímavé také je, že výstavu sestavila česká společnost JVS Group, která se produkováním výstav věnuje již dlouho dobu. "Před pěti lety jsme se rozhodli sestavit výstavu o kosmonautice, která by mohla konkurovat největším stálým muzeím, které však lze navštívit pouze ve Spojených státech a na dalších místech. Chceme návštěvníkům přinést to nejzajímavější z oboru kosmonautiky. Navázali jsme kontakt s největšími kosmickými agenturami světa a podařilo se vyjednat zapůjčení opravdu unikátních kousků. Jedním z nich je například tryska motoru rakety Saturn V, která kvůli výstavě poprvé opustila USA," řekla k výstavě za pořadatele Květa Havelková.

Celou výstavou provede zábavnou formou audioguide, který dostanou lidé zdarma u vstupu. Každý návštěvník dostane také Space Card - Kartu kosmonauta se jménem a životním příběhem reálného kosmonauta.

V interaktivním Cosmocampu bude možné zkusit náročný výcvik kosmonautů i nejmodernější 3D technologie.

Pro děti je připravena Dobrodružná stezka a dětská verze audioguidu. Pro studenty jsou navíc ke stažení na webu výstavy Pracovní listy a kvíz.

Více informací na www.cosmosdiscovery.cz