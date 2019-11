Největší továrnou na zázraky je naše mysl, říká kouzelník Nesveda

Mladý český mentalista a iluzionista Michal Nesveda chystá na 6. ledna premiéru svého dalšího kouzelnického představení s názvem Továrna na zázraky, které se může rovnat show těch největších světových kouzelníků. Divákům v Divadle pod Palmovkou předvede nejznámější trik slavného mága Harryho Houdiniho a další neuvěřitelná čísla, která ošálí vaši mysl. Vstupenky jsou již nyní v prodeji v síti GoOut.net.

Nad zbrusu novou originální kouzelnickou show Michala Nesvedy Továrna na zázraky, kterou si dosyta užijí jak děti, tak dospělí, vám zůstane rozum stát. Čtyřiadvacetiletý kouzelník, specializující se na mentalistické experimenty, představí na divadelních prknech triky světového formátu, které oklamou vaši mysl a přesvědčí váš mozek, že ne vše se dá logicky pochopit, a sám říká: "Tou největší továrnou na zázraky je naše mysl, náš mozek. Skutečný svět má málo společného s tím, co se děje před námi. Daleko víc záleží na tom, co se děje v naší hlavě, v našich snech."

Během vystoupení uvidíte také jedno z nejslavnějších čísel proslulého mága Harryho Houdiniho - únik z tisícilitrové nádrže! Tento trik se po něm zatím nikdo jiný v České republice provést nepokusil, Michal Nesveda tak bude prvním, kdo si na něj troufne. V představení se také dozvíte, jak vybrat výherní čísla do slosování Sportky. Na jevišti nebude chybět ani stroj, který vás na okamžik vrátí do dětství, a to stále není vše.

Nové představení je inspirováno knihou Mozek, továrna na zázraky, kterou Michal našel, když byl malý. Napsal ji neznámý kouzelník pro svou vnučku, která věřila, že když padají vločky, plní se tajné sny. A už nyní Michal slíbil, že na Tři krále bude jistojistě padat sníh. Více vám už ale neprozradíme. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

Michal Nesveda již od dětství věděl, že se stane kouzelníkem. Absolvoval desítky kouzelnických představení a zkušenosti získával nejen po Evropě, ale i v dalekém Japonsku a Las Vegas v USA, kde se učil od těch největších světových kouzelníků. Jeho vzorem je David Copperfield pro jeho propojení emocí s hudebním doprovodem.

Další informace o představení s termíny repríz naleznete na webu.