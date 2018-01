Někdejší tábor smrti poutá pozornost. Osvětim hlásí rekord

Rekordní počet 2,1 milionu návštěvníků si loni prohlédl bývalý německý koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi a Osvětimi-Březince. Oznámilo to osvětimské muzeum s tím, že je to skoro o 50 tisíc více než v roce 2016, kdy se do někdejšího tábora smrti poprvé podívaly více než dva miliony lidí.

V prvé desítce zemí, odkud přijelo nejvíce návštěvníků, se ocitlo i Česko, po Polsku, Británii, USA, Itálii, Španělsku, Německu, Izraeli a Francii. Mezi návštěvníky bylo skoro půl milionu Poláků, Čechů byla desetina, přesněji 53 tisíc. Na deváté příčce skončilo Česko i předloni, s 60 tisíci návštěvníky.

V muzeu od 2. ledna platí nová pravidla, zavádějící zejména vstupenky na jméno individuálního návštěvníka. Cílem je "zlepšit bezpečnost na území autentického a chráněného historického místa při tak vysoké návštěvnosti, především nám totiž záleží na lepší dostupnosti", uvedl ředitel Andrzej Kacorzyk.

Vzhledem k zájmu veřejnosti totiž došlo k případům rezervace a vykupování vstupenek ze spekulativních důvodů, což ztěžovalo návštěvy především individuálních turistů. Zavedení jmenných vstupenek by tomu mělo zabránit. Vstupenky si lze rezervovat s tříměsíčním předstihem na webu visit.auschwitz.org, a to jak v případě prohlídky s průvodcem, tak bezplatné prohlídky bez průvodce. Skupinové návštěvy si lze rezervovat až s půlročním předstihem.