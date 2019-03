Netradiční pěší výlet. Nadšenci s vozíčkářem vyrazí do Španělska

Na téměř 3500 kilometrů dlouhý pěší výlet do Španělska vyrazí ve čtvrtek ráno z Olomouce sedm nadšenců, mezi kterými bude i vozíčkář Milan Langer. Cílem jejich dvousetdenního putování bude pobřeží Atlantického oceánu nedaleko Santiaga de Compostela, které bylo dříve považováno za konec světa. Netradiční výlet dostal název Poutí k sobě, řekl Langer.

"Chci ukázat, že život i s těžkým fyzickým handicapem může být pestrý a bohatý. Jen musíme najít to správné tlačítko pro vypnutí telenovely v televizi a začít si ji psát sami svou fantazií. Nevymlouvat se. Pak už je jednoduché přiložit ruce k dílu," uvedl Langer, který je upoután na vozíku. Po celou cestu do Španělska jej budou střídavě tlačit a tahat jeho přátelé, kteří na pěší výlet vyrazí bez doprovodného vozidla. Vše potřebné si ponesou s sebou.

Tělesný handicap podle Langera není ani tolik o omezení, je to spíš výzva. "Pokud mohu sloužit někomu jako inspirace, když má nějakou bolístku, že se mu něco v životě nedaří a on to přece dokáže, tak budu jedině rád. Je to přidaná hodnota k našemu putování," podotkl Langer.

Poutníci se při dlouhém pěším výletu navzájem důkladně poznají. Zároveň se podle Langera seznámí se spoustou lidí, které potkají po cestě. Langer podotkl, že účastníci akce také poznají své hranice a ověří si platnost vnitřních norem.

Jejich netradiční putování začne ve čtvrtek ráno v centru Olomouce, odkud sedm poutníků pěšky a na vozíku vyrazí směrem na Brno, Mikulov a dál přes Rakousko, Švýcarsko a Francii do Španělska.