Obchod bojuje proti plastovým taškám humornými nápisy

Plastové tašky s nápisy prozrazujícími jejich pro mnohé citlivý obsah začal v posledních dnech používat jeden z obchodů v kanadském Vancouveru. Místo pornofilmů či mastí na bradavice, o kterých se píše na potisku tašek, si v nich však lidé nosí domů "pouze" potraviny. Majitel obchodu chce tímto způsobem zákazníky přesvědčit, že používání neekologických tašek je nesmysl, napsal list The Guardian.

"Království filmů pro dospělé" či "Velkoobchod s mazáním na bradavice" mohou mít na igelitce překvapení zákazníci, kteří si do obchodu East West Market nepřinesou vlastní nákupní tašku. Některým z nich pak nemusí být příjemné jít po ulici s takovou reklamou. A právě na to majitel sází.

"Chtěli jsme pro ně něco vtipného, ale zároveň i něco, co by je přimělo k zamyšlení," řekl britskému deníku majitel obchodu David Lee Kwen, podle něhož bylo cílem lidi nenaštvat, neboť poté by používání plastových tašek neomezili.

Maybe shame will get people to buy reusable shopping bags? Grocery store in Canada gives out these plastic bags: pic.twitter.com/xaSDYoSMo0