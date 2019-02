Obchodní dům Máj je významným zástupcem brutalistické architektury

Výběr informací o pražském obchodním domě My, dříve Máj. Novým majitelem obchodního domu se stala firma Amádeus Real.

Výrazná budova na rohu ulic Spálená a Národní vznikla na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu architektů Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědské televizní věže Karel Hubáček. Realizovaly ji dvě švédské firmy - SIAB a ABV Stockholm. Na fasádách Máje se uplatnil kontrast plně prosklené eskalátorové haly s nečleněnou věží nákladních výtahů z pohledového betonu. První zákazníky obchodní dům přivítal v dubnu 1975.

Podle historika architektury Rostislava Šváchy stavba pohotově reaguje na výzvu, kterou v roce 1972 vyslal do světa projekt pařížského muzea Centre Georges Pompidou od průkopníků stylu high-tech Renza Piana a Richarda Rogerse. V tomto smyslu měl Máj ohlas i v zahraničních architektonických časopisech - takové publicity se dočkala jen málokterá česká stavba 20. století. V březnu 2006 podal Švácha návrh na prohlášení Máje za kulturní památku.

Důvodem byla mimo jiné reakce na to, že vlastník budovy (od roku 1996 Tesco Stores ČR) plánoval nejprve její demolici, poté rozsáhlou přestavbu. Ministerstvo kultury prohlásilo Máj za kulturní památku v říjnu 2006; je podle něj významným dokladem architektury 70. let 20. století, a to také v evropském kontextu, když navazuje na meziválečný funkcionalismus a předznamenává v interiéru pojetí stylu high-tech. Definitivní verdikt o památce padl v lednu 2007.

Spor o památkovou ochranu Máje postaveného v letech 1972 až 1975 rozvířil tehdy mezi širokou veřejností diskusi, zda si ochranu zaslouží nejen historické, ale i významné moderní stavby, které lidé ještě jako památky nevnímají; obzvláště pocházejí-li z doby minulého režimu. Rozhodnutí ministerstva v této věci se tak stalo významným precedentem. Máj vždy budil emoce, některým kritikům například vadí jeho agresivita vůči okolní zástavbě.

Ve stejné době jako Máj vznikl na druhé straně historického centra Prahy obchodní dům Kotva, který byl za kulturní památku prohlášen v loňském roce, řízení však ještě pokračuje. Ze srovnatelných objektů se ovšem ochrany nedočkal obchodní dům Ještěd v Liberci (též od studia SIAL), který byl demolován kvůli novostavbě. Podobný osud nyní čeká další výraznou stavbu, která vznikla za minulého režimu, a to budovu Transgasu na Vinohradské třídě v Praze. Tři budovy postavené v letech 1966 až 1976 v brutalistním stylu předloni odmítlo ministerstvo kultury za památky prohlásit a již začaly přípravné práce na jejich demolici.

Během své existence obchodní dům pětkrát změnil jméno. Z původního Prioru 02 se krátce na to stal Máj. V roce 1992 přešlo centrum pod značku amerického řetězce K-Mart. Od roku 1996 je pak majitelem společnost Tesco. Původně byl obchodní dům provozován pod touto značkou, v roce 2009 se ale přejmenoval na My. Ve stejné době také prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiérů. V říjnu 2014 se v jeho těsném sousedství nad stanicí metra Národní otevřel multifunkční komplex Quadrio s obchody, kancelářemi i byty.

Novým majitelem obchodního domu se stala developerská firma Amádeus Real. Za kolik obchodní dům koupila od dosavadního majitele, skupiny Tesco, ale neuvedla. Po převzetí budovy společnost počítá s rekonstrukcí, ta by měla začít v druhé polovině roku 2020 a skončit pak o dva roky později. Prioritní funkcí Máje zůstane podle firmy po dokončení jeho modernizace provozování obchodů.