Ojetý vůz pod stromeček? Proč ne, v prosinci jsou nejnižší ceny v roce

Nevěřte dědečkovi, že na popojíždění na chalupu je jeho stará stodvacítka ještě dost dobrá, ani synovi, že mu zatím stačí moped. Je jen málo věcí, které by jim na Vánoce udělaly větší radost než klíče od vozu, třeba i ne úplně nového. A možná by nakonec ani nemuselo tolik stát: právě na konci roku jsou ceny ojetých aut nejnižší v celém roce.

"V AAA AUTO před koncem roku pravidelně snižujeme ceny, takže v tomto období jsou naše vozy skutečně dostupnější než během roku," potvrzuje generální ředitelka sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová. "Řada zákazníků už toho využívá a čeká s výměnou vozu na období kolem Vánoc. Dárek pod stromeček - třeba v podobě zánovního vozu - nadělují nejen svým blízkým, ale často i sami sobě."

Vzestupný trend prodeje ojetých vozů na konci roku potvrzují aktuální statistiky: v posledních pěti letech se zvyšuje meziročně v průměru o 11 procent. "Je to logické, hospodářství i lidem se v posledních letech v zásadě daří, proto jsou i jejich Vánoce čím dál bohatší," poznamenala Karolína Topolová. "Letos zatím poptávce navíc nahrávají i dosud poměrně nízké úrokové sazby."

A jaký praktický dárek v podobě nového vozu vybrat? Pro dospívající v AAA AUTO doporučují nenáročné vozy s levným provozem, třeba modely Hyundai i30, Kia Ceed. "Zejména Hyundai i30 a Kia Ceed kombinují skvělý poměr ceny, hodnoty a roku výroby," říká provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO Petr Vaněček. "Partnerka by mohla pod stromečkem ocenit klíčky od Hyundaie ix35 nebo Volkswagenu Touran, což jsou skvělé rodinné vozy. A důchodcům usnadní život Ford Fusion, Hyundai ix20, Dacia Duster nebo Suzuki Vitara. Záleží na rozpočtu, ale ve všech případech se jedná o vozy s vysokým (ale ne příliš vysokým) posezem, takže se do nich dobře nastupuje a vystupuje. Navíc mají předpoklad dlouhověkého provozu s minimálními náklady na servis a charakteristikou motorů odpovídají tomu, na co jsou starší motoristé celý život zvyklí," dodává Petr Vaněček.

Na webu i na pobočkách AAA AUTO, které jsou s výjimkou státních svátků otevřeny každý den minimálně od 9.00 do 21.00 hodin, si mohou zákazníci vybírat ze stovek vozů. "Na předvánoční i povánoční prodej jsme dobře připraveni a nemusí se bát jinde panující hektické nákupní atmosféry. Všechny naše vozy jsou také velmi dobře nasvětleny, takže je zimní počasí ani brzká tma při výběru nijak neomezují," ujišťuje Petr Vaněček. "Pokud si vyberou, není důvod nic zdržovat a vše se dá vyřídit během jednoho dne. Ale spěchat s výběrem auta jen proto, že je zrovna levnější, by nebylo rozumné. Právě v zimě doporučujeme pořádnou zkušební jízdu s naším pracovníkem, který pomůže kvalifikovanou radou nejen ohledně technických parametrů, ale možností financování a pojištění. "