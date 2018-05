Olomoucká radnice zveřejnila kopie archiválií o orloji

Olomoucká radnice zveřejnila na internetových stránkách věnovaných městským archiváliím digitální kopie letitých dokumentů, které se týkají historie místního orloje. K vidění je například kopie první písemné zprávy o olomouckém orloji z roku 1519, staré pověsti o jeho vzniku i dopisu slavného doktora a císařského matematika ze 16. století Pavla Fabricia, který orloj v centru Olomouce opravoval.

"Dějiny olomouckého orloje jsou v mnoha ohledech zajímavé a plné záhad. Na jeho vzniku či vylepšování se podílela celá řada osobností," řekl mluvčí radnice Michal Folta. Olomoucký orloj, který vznikl v první polovině 15. století, byl později častokrát opravován a přestavován.

Například v 16. století se do přestavby složitého orloje pustil všestranně talentovaný učenec, matematik, botanik a astronom Paulus či právě Pavel Fabricius. "V dopise ze 4. dubna 1574 píše Fabricius purkmistrovi, rychtáři a radním, že až přijede do města, potřeboval by zde mít nějaké bydlení," uvedl Folta.

Ačkoliv je přesné datum vybudování olomouckého orloje neznámé, historici se podle Folty shodují v tom, že pravděpodobně pochází z 15. století a je podobně starý či jen o málo mladší než orloj v Praze. "Zajímavé je, že v Olomouci v době husitských válek bydlel několik let někdejší rektor pražské univerzity Mistr Jan Šindel, který byl autorem matematických výpočtů pro pražský orloj," řekl Folta.

Olomoucký orloj získal současnou podobu od Karla Svolinského v 50. letech 20. století, poté co byl poškozen za druhé světové války. Od svého vzniku kolem roku 1422 byl orloj několikrát přestavován.