Olomoucké muzeum vystaví betlémy od Haldové

Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo dvě výstavy z dílny výtvarnice Jarmily Haldové. První z nich se věnuje betlémům pocházejícím od samotné autorky a oslovených muzeí, pro které výtvarnice regionální betlémy vytvořila na zakázku. Druhá výstava je zaměřena na dřevořezby českých panovníků a návštěvníkům představuje všech 122 reliéfů panovnických postav, které autorka dosud vytvořila. Expozici je možné v prostorách muzea navštívit do 19. ledna, sdělil mluvčí muzea Antonín Valenta.

Stěžejní jádro první výstavy tvoří figurální betlémy vyřezávané z lipového dřeva. "Jednotlivé postavy připomínající loutky jsou oblečené nikoli do oděvů ušitých ze skutečné látky, ale do oděvů pomyslných, vytvořených pestrou malbou, a to do nejmenších detailů, čímž vdechují každé figurce vlastní život," uvedl mluvčí muzea. V této kolekci jsou prezentovány také betlémy synů Jarmily Haldové Jiřího a Josefa.

Jednotlivé postavy z betlémů jsou prostřednictvím malby oblečeny do příslušných regionálních krojů, zároveň jsou připomínána různá zaniklá nebo specifická řemesla pro daný kraj. Stálé betlémové figury výtvarnice také ráda na přání zadavatele doplňuje místními historickými postavami. "Mnohdy rozsáhlé betlémářské soubory, které vesměs vznikají několik let a jsou postupně doplňovány, se díky místnímu koloritu vybrané oblasti stávají pro dané muzeum originálním a osobitým sbírkovým předmětem a součástí stálých expozic," uvedll Valenta. Rozsáhlé betlemářské práce výtvarnice jsou podle něj například ve sbírkách muzeí v Lanškrouně, v Novém Městě nad Metují nebo v Třinci.

Výtvarnice na výstavě kromě betlémů představuje také reliéfními obrazy s názvem Dřevořezby českých panovníků a jejich manželek. Tomuto náročnému projektu se autorka intenzivně věnuje od roku 1997. Historický materiál spočívající ve studiu odborné literatury, archivních pramenů, konzultace s historiky a dalšími odborníky však dávala dohromady mnohem dříve. Dosud vytvořila 122 těchto reliéfů.