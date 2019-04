Optickou iluzi k výročí pyramidy v Louvru návštěvníci rozšlapali

Jen několik hodin měli návštěvníci Paříže o víkendu na to, aby se pokochali optickou iluzí, kterou u příležitosti oslav 30. výročí skleněné pyramidy muzea Louvre vytvořil streetartový umělec JR. Francouzský výtvarník na nádvoří Louvru vylepil obří papírovou koláž, která díky dechberoucí iluzi umožňovala pohled do hloubky na imaginární základy pyramidy, procházející návštěvníci ale obraz během několika hodin rozšlapali. Informoval o tom server BBC.

Nápad umělce JR nadchl šéfa muzea Jeana-Luca Martineze, podle kterého šlo o skvělý způsob, jak na výročí skleněné pyramidy upozornit. Obyčejní návštěvníci ale jeho nadšení tolik nesdíleli, protože iluzi si mohli vychutnat jen lidé, kteří si koupili speciální vstupenky a dostali se na balkon, odkud je nádvoří dobře vidět z výšky.

