Památkáři chystají další etapu oprav hradu Kunětická hora

Národní památkový ústav (NPÚ) chystá další etapu oprav hradu Kunětická hora. Projekt nazvaný Divadlo na hradě a v podhradí je zaměřený na provedení restaurátorských prací a památkovou obnovu hradního paláce. Uvedla to mluvčí NPÚ na Sychrově Lucie Bidlasová. Začít by měl zřejmě na podzim letošního roku a skončit do konce roku 2022.

Památkáři chtějí upravit povrchy palácového nádvoří, obnovit historické omítky jižního křídla, restaurovat kamenické prvky, opravit elektrorozvody, instalovat bezpečnostní osvětlení a ozvučení exteriérů a expozičních prostor. V severním palácovém křídle vznikne dřevěná konstrukce v úrovni prvního patra s navazujícím ochozem ve druhém patře bývalého královského sálu. Poprvé v novodobých dějinách tak bude toto hradní křídlo zpřístupněno veřejnosti. "Konstrukce zároveň umožní využití těchto prostor pro výstavní, divadelní a hudební akce," uvedla Bidlasová.

Projekt také počítá s revitalizací přírodního amfiteátru v podhradí, který je letní scénou například Východočeského divadla. Zahrnuje opravu jeviště, úpravu okolních ploch a celkovou opravu budovy hygienického a technického zázemí amfiteátru. Na financování stavebních prací využije NPÚ evropskou dotaci.

V roce 2018 začala na Kunětické hoře první etapa oprav, skončit by měla do června 2021. Jejich cílem je očištění objektu od novodobých zásahů, rekonstrukce fragmentu vnějšího schodiště, vyhlídkové lávky a stříšek. Obnovují se omítky historického zdiva, vzniká moderní samonosná oceloskleněná vestavba citlivá k památce a budou zpřístupněny základy a stěny historické obranné věže ve sklepních prostorách. Úpravy částečně vycházejí z projektu významného architekta Dušana Jurkoviče, podle nějž se hrad restauroval za první republiky. Na projekt získal NPÚ dotaci 61 milionů korun, celkové náklady dosáhnou téměř 79 milionů korun.