Památník pro Rašína. Svobodní chtějí po státu nápravu

Představitelé Strany svobodných občanů si v Praze připomenou 95 let od tragické smrti prvorepublikového politika Aloise Rašína. K pietě se sejdou před domem číslo 10 v Žitné ulici, kde uznávaného ekonoma v roce 1923 zasáhla kulka z revolveru atentátníka. Svobodní v této souvislosti poukazují na to, že stát Rašínovi dosud nevybudoval památník, ačkoli mu to ukládá zákon z roku 1933. Europoslanec za Svobodné Jiří Payne proto o nápravu požádal ministra kultury v demisi Ilju Šmída, jehož úřad má podle něj za dodržení zákona zodpovědnost.

Svobodní připomínají, že zákon o zřízení pomníků Rašínovi a Milanu Rastislavu Štefánikovi přijalo před 85 lety tehdejší Národní shromáždění a ačkoli Štefánikův památník v Praze stojí, Rašínův nikoliv. "Za provedení citovaného zákona odpovídají všichni členové vlády, což je ovšem ustanovení odpovídající tehdejšímu československému uspořádání odpovědnosti v rámci výkonné moci. V současné době podle kompetenčního zákona o zřízení ministerstev jsem přesvědčen, že tato odpovědnost přechází na Vámi spravované ministerstvo. Pokud ne, asi musí o provedení zákona rozhodnout vláda," napsal Šmídovi Payne v dopise, který má ČTK k dispozici.

Odvolává se při tom na prohlášení vlády, že bude ve všech krocích respektovat a dál posilovat ústavně chráněné principy dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Podle europoslance je navíc nejvyšší čas zákon z roku 1933 začít respektovat a pomník Rašínovi za státní peníze postavit, přičemž za nejvhodnější dobu k zahájení jeho výstavby považuje rok 100. výročí vzniku samostatného Československa.

"Protože skutečným zakladatelem, organizátorem a autorem deklarace nezávislosti Československa byl před sto lety právě Alois Rašín," doplnil Payne.

Rašína zasáhla 5. ledna 1923 v Žitné ulici kulka z revolveru sotva dvacetiletého atentátníka Josefa Šoupala a uvízla mu v páteři, kde mu poranila míchu. Přes veškerou snahu lékařů jeden z významných iniciátorů vzniku samostatného státu a první československý ministr financí 18. února zemřel. Nová republika vděčila Rašínovi za efektivní finanční rozluku s Rakouskem a za neuvěřitelně stabilní měnu na tehdejší středoevropské poměry.