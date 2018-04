Park i nová cyklostezka. Na Malé Straně plánují velké změny

Radnice Prahy 1 plánuje zlepšit stav parku Cihelná, který se nachází na Malé Straně mezi Mánesovým mostem a Cihelnou ulicí. Sdělila to mluvčí městské části Veronika Blažková. Radnice už má stavební povolení, práce však musí navazovat na úpravy, které v oblasti provádí Technická správa komunikací (TSK). Projekt zahrnuje novou cyklostezku či lavičky s výhledem na Vltavu.

Prostor vymezený Mánesovým mostem, ulicí Cihelná a vltavským nábřežím je nyní spíše než parkem neudržovaným prostranstvím. V budoucnu by tam měly přibýt trávníky a zeleň. Plán zahrnuje také novou opěrnou zeď směrem k Vltavě, na jejíž koruně bude řada laviček s výhledem na řeku a Karlův most. Významným novým prvkem bude asfaltová cyklostezka, která povede pod mostem směrem od Strakovy akademie a bude pokračovat do ulice U Lužického semináře.

Stavební povolení městská část získala začátkem března, začátek však podle Blažkové závisí na pracích TSK. "TSK až teprve nedávno - a až na popud Prahy 1 - zahájila první fázi úprav parku. Tyto úpravy spadají do její kompetence a bez jejich uskutečnění nemůže Praha 1 spustit svůj projekt," sdělila mluvčí. Termín začátku prací tak zatím není jasný.

Stav prostranství v atraktivní lokalitě s výhledem na Karlův most na posledním zastupitelstvu kritizovala opozice. "Protože nedaleko bydlím a chodím okolo téměř každý den, opakovaně jsem vyzývala jako zastupitelka městkou část, aby se o pozemky starala. Je to obrovská ostuda," uvedla zastupitelka Kateřina Klasnová (za Zelená Pro Jedničku). Dodala, že o napravení situace žádala už před deseti lety.

Podle Blažkové není chyba na straně radnice. "Revitalizace parčíku Cihelná se zdržela vinou magistrátu a nesystematického řešení tohoto úkolu. Městská část Praha 1 má dávno připravený komplexní projekt revitalizace," uvedla.