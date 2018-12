Perly aukčních síní: kilogramový smaragd, Hawkingovo křeslo či nejdražší whisky

Miniaturní kamínky z Měsíce, mapka lesa z dětské knihy či kolečkové křeslo zemřelého génia - to vše přitáhlo letos velkou pozornost do aukčních síní celého světa. Majitelé nabízeli v dražbách pozoruhodné věci, mezi nimiž byla i kostra dinosaura nebo rolls-royce královny Alžběty II. Aukcí poutajících mimořádný zájem bylo tento rok více než jindy, uvedl web americké televizní stanice CNN.

Mezi vůbec nejdražší položky patřil více než 1,1 kilogramu vážící smaragd vykopaný v říjnu v Zambii. O měsíc později se v singapurské aukci prodal za 28,4 milionu dolarů (přes 640 milionů korun).

Taktéž z vykopávek pochází další draze prodaný objekt, tentokrát kostra dinosaura. Skelet vysoký 2,6 metrů a dlouhý téměř devět metrů je podle vědců starý 150 milionů let. Nový majitel jej v červnu v Paříži koupil za téměř 2,4 milionu dolarů (54 milionů korun) a navázal tím na úspěšné dražby kosterních pozůstatků pravěkých zvířat, jejichž prodej však v minulých dvou letech ve stejné aukční síni Aguttes nevynesl takto vysoké částky.

Levněji než kostru pravěkého ještěra šlo letos pořídit automobil Rolls-Royce Phantom IV, který používala britská královna Alžběta II. při oficiálních příležitostech. Vůz vyrobený roku 1953 patřil královské rodině přes čtyři desetiletí a během zářijové londýnské dražby se prodal za více než milion dolarů. Stejných aut jezdilo či jezdí podle aukční síně Bonhams po světě jen 18 a všechna původně patřila hlavám států či hodnostářům.

Neznalce kvalitního alkoholu může překvapit, že více než za luxusní královský automobil byl letos někdo ochoten zaplatit za láhev whisky. Šedesátiletá Macallan Valerio Adami se v říjnu ve skotském Edinburghu stala s cenou přes 1,1 milionu dolarů nejdražší vydraženou whisky v historii. Rekord, který překonala, nebyl nijak starý - jen o několik měsíců dříve se prakticky identická lihovina prodala v Hongkongu za milion dolarů. Podle Bonhams pochází nápoj z limitované edice 24 lahví, osud většiny ostatních je neznámý.

