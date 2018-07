Pětice vězňů pracuje na modelu zámku Hluboká

V modelářské dílně věznice v Horním Slavkově vzniká model zámku Hluboká. Na rozměrném modelu, který je do detailu propracovanou miniaturou skutečné památky, pracuje už téměř šest měsíců pětice odsouzených. Po dokončení modelářských prací se na konci července model přesune do Boheminium parku v Mariánských Lázní, kde na něm bude dále pracovat malířka. Informoval o tom pracovník věznice v Horním Slavkově Radek Jirsa.

"Je to náš největší model, který jsme do současné doby vyrobili. Tento unikátní skvost bude mít na délku 5,5 metru, na šířku 3,5 metru a dominantní věž má asi 2,8 metru. Aby bylo možné ho z dílny přesunout do Mariánských Lázní, bude nutné ho rozebrat na čtyři části," řekl Jirsa.

Ještě než modeláři s výrobou modelu začali, bylo třeba získat půdorysní plány zámku. Od kastelána Hluboké získali malý papírový model a při návštěvě zámku pořídili 3500 fotek, na kterých zaznamenali hlavně detaily.

Celý model stojí na ocelové konstrukci. Vyroben je z plastových desek s výjimkou oken a střech, které jsou odlité z polyuretanu. I lití včetně výroby forem zvládají modeláři přímo v dílně ve věznici.

Odsouzení, kteří na dílně pracují, jsou pracovně zařazeni. V praxi to znamená, že na dílně pracují vždy od 6.30 do 14.00 a z vydělaných peněz mohou hradit například náhrady výkonu trestu. Odsouzení na jiných pracovištích se věnují třeba výrobě součástek pro automobilový průmysl nebo modulárních domků. "Je to asi jedna z nejlepších prací tady. Člověk u toho přijde úplně na jiné myšlenky. Když jsem byl ještě na svobodě, lepil jsem s dětmi modely letadýlek, chtěl jsem si slepit třeba model Titaniku. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se budu podílet na něčem takhle velikém," řekl jeden z odsouzených.

S výrobou modelů památek mají v Horním Slavkově bohaté zkušenosti. Od vyrobení prvního, tehdy ještě papírového modelu, uplynulo letos deset let. Pro park Boheminium vyrobili odsouzení například model plzeňské katedrály svatého Bartoloměje, model hradu Lokte s historickým mostem nebo městečko Holašovice. Vyráběli ale například také dva dary pro prezidenta a řadu papírových modelů. Jeden z nich je k vidění například v expozici zámku v Bečově nad Teplou.