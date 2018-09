Posypové vozy vyrazily na Cestářské rodeo

Téměř dvě desítky posádek vyrazilo v sobotu v Českých Budějovicích na první ročník mistrovství České republiky v Cestářském rodeu. Účastníci museli absolvovat se svými posypovými vozy trať, na níž plnili několik dovednostních úkolů. Na start se vydali zástupci správ a údržby silnic z devíti krajů a také posádky Ředitelství silnic a dálnic. Za organizátory to řekla Michaela Novotná z jihočeské správy a údržby silnic.

"Před několika lety začali podobnou soutěž dělat na jižní Moravě. Postupně se k nim pak přidala i Vysočina. Ale v sobotu to bylo poprvé, co se na jednom místě utkali zástupci prakticky z celé republiky," uvedla.

Účastníci museli na přibližně tři sta metrů dlouhé trati splnit sedm úkolů. Šlo především o zkoušky zručnosti, například o jízdu kol na jedné části strany vozu po čáře, zacouvání do určitého prostoru nebo shození určené pneumatiky radlicí. "O pořadí rozhodoval čas, za kterou účastníci trať projeli, a samozřejmě se do toho promítlo i to, jak zvládli úkoly," řekla Novotná.

Z dopolední kvalifikace postoupilo deset nejlepších posádek do pozdějšího finále. V něm zvítězili zástupci Vysočiny, před Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem. Tyto tři nejlepší posádky si také zajistily účast na mezinárodní soutěži Cestářské rodeo států V4, která se uskuteční v říjnu v Brně.