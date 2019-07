Pražské památky čeká modernizace osvětlení

Hlavní město plánuje modernizovat osvětlení památek tak, aby bylo možné je nasvítit více barvami jako například Petřínskou rozhlednu. Oznámil to Tomáš Jílek, ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se kromě běžného veřejného osvětlení stará i o osvícení pražských památek. Nové technologie by se mohl dočkat i Karlův most nebo Rudolfinum. THMP osvětluje asi 140 památek.

První z pražských památek, kde město nechalo novou technologii osadit, byla Petřínská rozhledna. Stalo se tak v roce 2015, od té doby nechává vedení metropole věž rozsvěcet v barevných variacích při zvláštních příležitostech, například národními barvami v době státních svátků, zeleně na svátek sv. Patrika nebo v poslední době barvami francouzské trikolory k připomenutí požáru katedrály Notre-Dame.

THMP podle Jílka momentálně dokončuje plán investic pro příští rok. "U příležitosti toho se chceme věnovat i osvětlení památek, rádi bychom dohnali ten deficit, že do Petřína se investovalo, ale ostatní památky svítí významně méně úsporně a bez možnosti proměnného osvětlení," řekl.

Hlavní město by podle dřívějšího vyjádření radního Jana Chabra (TOP 09) chtělo rovněž památky osadit technologií, která by umožnila regulovat osvětlení a případně je na část noci vypínat. Podle Jílka by k tomu bylo nutné napojit každou z památek na samostatné spínací místo, protože velkou část z nich nyní kontrolují stejné rozvaděče jako běžné veřejné osvětlení. Nyní světla svítí celou noc, což způsobuje světelný smog a zbytečné plýtvání energií. Vedení města musí nicméně o této investici, která by se týkala všech osvětlených památek, ještě rozhodnout stejně jako o ostatních investicích do osvětlení.

Veřejné osvětlení v metropoli THMP provozuje od loňského června. Společnost vznikla transformací firmy TCP-Vinohrady. Dříve město ke správě osvětlení využívalo společnost Eltodo, které však skončila smlouva v roce 2008 a radní ji opakovaně prodlužovali bez výběrového řízení. Šlo o zakázky za stovky milionů korun. Politici původně uvažovali o otevřené miliardové soutěži, z níž měl vzejít trvalý správce světel. Nakonec však zvolili vytvoření vlastního správce.