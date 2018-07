Pražské ulice zaplní tisíce motocyklů Harley-Davidson

Centrem Prahy v sobotu projede asi čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson. Akce s názvem spanilá jízda se uskuteční v rámci Týden legend, který se koná na holešovickém výstavišti od 5. do 8. července k oslavám 115. výročí založení značky Harley-Davidson. Jízda startuje v 10.00 z Letenské pláně. Nejstarším účastníkem by měl být 83letý Ital, který přijel na svém Harley-Davidson Road King po vlastní ose z Říma. Sdělil to hlavní organizátor akce Jaroslav Vavřina.

"Do Prahy přijelo zhruba 60 tisíc motorkářů, dále očekáváme dalších asi 40 tisíc návštěvníků. Kvůli omezené kapacitě se účastníci spanilé jízdy losují. Pojedou ve třech vlnách přibližně po půl hodině. Startujeme na Letné a pojedeme přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam bude krátká zastávka. Poté Chotkovou ulicí, přes Letnou a zpět na holešovické výstaviště," uvedl Vavřina. Jízda by podle měj měla skončit do 13.00.

Do Prahy dorazili motorkáři ze 71 zemí. Kromě Čechů jich je nejvíce z Německa, Itálie, Francie nebo Velké Británie. Bohaté zastoupení by podle organizátorů měly mít také státy východní Evropy, především Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Polsko. "Ale máme účastníky i ze vzdálenějších zemí, jako jsou například Austrálie, Nový Zéland nebo Indie," podotkl Vavřina.

Prodloužený červencový víkend odstartoval už ve středu koncertem skupiny The Rolling Stones na výstavišti v Letňanech. Hlavní část akce se poté koná v Holešovicích. "Na holešovickém výstavišti je k vidění největší výstava Harleyů, čtyři hudební scény plné skvělých kapel nebo tři demo trucky Harleyů. Každý, kdo dorazí, si bude moci zdarma vyzkoušet jakýkoliv motocykl Harley-Davidson," uvedl dále Vavřina.

Na výstavě Harleyů si návštěvníci mohou prohlédnout více než 150 modelů motocyklů Harley-Davidson od roku 1914 až po současnost. Expozice jsou obohaceny o interaktivní části, historické fotografie nebo dobové příslušenství. "Mezi vystavenými kusy budou opravdové rarity. Například Harley-Davidson F1000 Race z roku 1929 nebo renovovaný a funkční Harley z roku 1918," dodal Vavřina.