Pražský ostrov Štvanice se stane dějištěm skateboardových závodů

Pražský ostrov Štvanice se stane již po čtyřiadvacáté dějištěm jednoho z největších skateboardových závodů v Evropě. Ve dnech 29. června až 1. července se zde totiž uskuteční další ročník legendární akce Mystic Sk8 Cup, kam zavítá více než 150 předních skateboardistů a skateboardistek z celého světa. Součástí třídenního programu budou tradičně i večerní koncerty zahraničních kapel v čele s britskými Stereo MC's.

Přibližně 150 profesionálních skateboardistů z celého světa, kteří si za své výkony rozdělí prize money v celkové výši 800 tisíc korun, bude závodit od pátku do neděle v základních disciplínách street a bowl (bazén). Po nedělních finálových jízdách bude probíhat tzv. best trick contest, tedy soutěž o technicky nejobtížnější trik.

Letošní hlavní organizační novinkou je opětovné zařazení Mystic Sk8 Cupu do série tour World Cup Skateboarding (WCS). Garancí kvality závodů jsou též ti nejlepší rozhodčí, které WCS sdružuje. V letošní porotě zasedne např. matador světového skateboardingu Pat Duffy. Na jezdce letos čekají i velké změny přímo ve skateparku, který dostane novou střechu, povrch a osvětlení. Konstrukčních změn doznají také centrální překážky, raily a boxy.

Po všechny tři dny bude pro návštěvníky připraven atraktivní doprovodný program, který zahrnuje například umělecké workshopy, aktivní zónu pro nejmenší, sportovní soutěže nebo prezentace novinek (nejen) ze světa skateboardingu od předních světových výrobců.

Na své si přijdou i ti, kteří za žádnou cenu nepřestávají lovit nové hudební zážitky. Večery totiž budou patřit vystoupením zahraničních kapel i tuzemských interpretů. V pátek zahraje americká parta H2O a All For Nothing z Nizozemska. Sobotní program odstartuje československý rapový diktát v sestavě: Vec, Orion, Zverina, Hafner a DJ Jazzy. Hlavním headlinerem budou v sobotu legendární Onyx z USA, kteří od roku 1988 píší dějiny (nejen) hardcore rapu východního pobřeží. O zakončení letošního ročníku Mystic Sk8 Cupu se v neděli postarají britští Stereo MC's s jejich originální směsí taneční elektroniky, hip hopu a dalších stylů. Předskakovat jim bude mexická parta Lozt Mezcal.

Vstupenky je možné zakoupit zde.