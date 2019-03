Před rokem byla vydražena nejvzácnější československá známka

Před rokem, 11. března 2018, se v aukční síni Burda Auction v Praze prodala za 7,8 milionu korun nejvzácnější československá známka, zelená žilkovaná čtyřkoruna s černým převráceným přetiskem Pošta Československá 1919. Známka pocházela ze sbírky slavného filatelisty Ludvíka Pytlíčka ze Semil. Již v březnu 2017 se první pětina sbírky známek tohoto sběratele v dražbě prodala za více než deset milionů korun.

Kromě "žilkované čtyřkoruny" vzbudil asi největší zájem v Česku prodej známky hledané generacemi českých filatelistů v roce 2016. Známka s vyznačenou hodnotou "50/50h Doplatit", která vyšla v roce 1927 omylem, byla při aukci v Praze v listopadu 2016 vydražena za více než 1,7 milionu korun. Celosvětově drží rekord známka One-Cent Magenta (Jednocentová karmínová), která byla 17. června 2014 v New Yorku v aukci prodána za rekordních 9,5 milionu dolarů (192,5 milionu korun). Tato "známkařská Mona Lisa" z roku 1856 o velikosti 2,54 cm na 3,18 cm je považována za nejvzácnější známku světa.

V laické veřejnosti je nejpopulárnější známkou světa Modrý Mauritius. Ten se objevil společně s Červeným Mauritiem v roce 1847 jako první emise stejnojmenné britské ostrovní kolonie. Má hodnotu dvě pence, existuje asi 11 exemplářů. Červený Mauritius má hodnotu jedné penny, známo je asi 14 exemplářů. V srpnu 2016 koupil český investor Modrého a Červeného Mauritia. Cena nebyla zveřejněna, ale v médiích se spekulovalo o částce kolem sto milionů korun. Týž investor v prosinci 2016 koupil na aukci ve Švýcarsku za 2,4 milionu eur obálku se dvěma Červenými Mauritii, takzvaný Bombay Cover či Bombay Letter. Obálka obsahuje dopis, který kdysi mířil z Mauricia do Bombaje. Soubor mauritijských známek českého investora je podle expertů největším celkem těchto známek na světě a je hodnotnější než sbírka Mauritiů v britské královské sbírce.

Pytlíčkovu sbírku zahraniční pojišťovny oceňovaly na více než sto milionů korun. V roce 2017 se ji ale rozhodl postupně rozprodat, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Pytlíčkova sbírka známek z let 1918 až 1939 čítala pět tisíc listů, získala řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Pytlíček patřil do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l ́Elité de la Philatelie, jehož členkou je mimo jiné i anglická královna. Svoji vzácnou sbírku známek vydal v roce 2008 i knižně. Sběratel měl spory se Svazem českých filatelistů kvůli podezření z obchodování s padělky, soud ho ale osvobodil. Slavný filatelista zemřel minulý měsíc ve věku 76 let.