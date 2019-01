Přerov kvůli jmelí uzavře cyklostezku v Rybářské aleji

Kvůli stromům obaleným jmelím se na nějakou dobu uzavře v Přerově cyklostezka Bečva procházející zdejší Rybářskou alejí. Odborníci budou totiž stromy ošetřovat chemicky, aby je nánosů jmelí zbavili. Termín uzavírky částí známé cyklostezky je naplánován na únor a březen, záležet bude na vývoji počasí. Informovala o tom mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Postřik i práci zaplatí Povodí Moravy.

Cyklostezka bude uzavřená v úseku od budovy Televize Přerov až po most u tenisových kurtů. Jmelí je na stromech, které stezku lemují. Podle odborníků nelze odhadnout, jak dlouho bude uzavírka trvat. "Budeme sledovat předpovědi počasí - při aplikaci roztoku totiž nesmí na stromy pršet a ani sněžit, to by se naše práce minula účinkem," uvedl Jan Servus z firmy, která bude postřik provádět.

Pokud to klimatické podmínky dovolí, ošetří firma stromy postřikem v únoru. Pokud nebudou vhodné podmínky, lze podle mluvčí radnice odložit práce na březen. Ve chvíli, kdy vjede na stezku plošina, upozorní cyklisty i chodce na tuto skutečnost značky. "Prosíme je, aby zákaz respektovali a nevystavovali se nebezpečí," konstatoval náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

V Rybářské aleji rostou hlavně javory, které jsou často masivně napadány parazitujícím jmelím, které odčerpává vodu a živiny z dřeviny a oslabuje ji. "Větve pak postupně zasychají a odumírají, proto je třeba problém řešit. Způsoby, jak se jmelí dočasně zbavit, jsou dva. A to radikální a zdravotní řez, tedy odstranění větví se jmelím, nebo chemický postřik, při kterém jmelí postupně odumře a opadne," popsala Svatava Doupalová z přerovského magistrátu, která má na starosti městskou zeleň.

Cyklostezka Bečva, která prochází rovněž Přerovem i jeho Rybářskou alejí, je hlavní cyklotrasou, která vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. Délkou 160 kilometrů se řadí mezi nejdelší trasy v zemi. Od Hranic až do Přerova vede na této cyklotrase nejdelší úsek bez motorové dopravy, měří 26 kilometrů.