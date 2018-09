Přerovská výstava se pyšní vzácnými druhy hub

Především vzácnými teplomilnými druhy hub se může letos pyšnit tradiční přerovská výstava hub, která v pátek ráno začala v klubu Teplo. Zhruba dvacet mykologů kvůli ní od středy procházelo lesy po celé střední Moravě. Objevili přitom houby, z nichž některé se na výstavě objevují vůbec poprvé. Lidé však mohou obdivovat i krásné kolekce satanů či kotrčů. Počet shromážděných druhů dosud není znám, neboť se stále zvyšuje, mykologové vyráželi do lesů ještě v pátek ráno. Každoročně se jim však daří nasbírat téměř tři stovky druhů.

"Letos je to především o vzácnostech, protože je stále teplo. Máme zde dost vzácných druhů, jde například o krásnoporku citronovou, která roste na jedné jediné lokalitě v České republice. Ze vzácných hřibů nechybí ani hřib satan, hřib Quéletův, velice vzácný hřib dřevožijný, jediný hřib, který roste na dřevě. Máme zde také hřiby bronzové a borové, které jsou hodně vzácné a bývají na výstavách velmi málo," řekl mykolog Jiří Polčák. Vystaven je i velmi vzácný hřib rubínový, který dosud na výstavě chyběl. "Tak pozdě totiž už v lesích nebývá."

Do lesa s košíky

Podle odborníků se nyní nejvíce v lesích daří hřibům smrkovým a dubovým, ale i křemenáčům, kozákům, kovářům či žampionům. Na výstavě však lidé mohou obdivovat také kolekci velkých satanů. Mykologové objevili v jedné ze severomoravských lokalit až stovku plodnic. Z velkých kousků nechybějí ani trsnatce, korálovce či velké kotrče.

Odborníci se kvůli výstavě rozjeli v polovině týdne do všech koutů střední Moravy, s košíky obsadili například Hostýnské vrchy, ale i Beskydy, Javorníky či předhůří Jeseníků a Oderské vrchy. Některým mykologům to nedalo a do lesů se vypravili ještě ráno. "Počet druhů zatím nevíme. Ten budeme vědět až odpoledne, protože se ještě sbírá. I já mám ještě pět dalších nových druhů," doplnil Polčák. Přiznal dokonce, že hub bylo tolik, že zhruba dvacet kilogramů padlo na guláš.

Výstava má v Přerově dlouhodobou tradici, letos se koná pojednadvacáté. Dosud organizátoři žádný ročník ani přes rozmary počasí nezrušili. Letošní termín si vyloženě pochvalují. "Lepší termín jsme si vybrat nemohli. Nechtěl bych výstavu dělat příští týden. Pokud podle předpovědi spadnou teploty na ranní přízemní mrazíky a odpoledne bude 13 stupňů, bude to pro houby konec," dodal známý mykolog, který má na kontě i několik druhů hub, jež objevil v ČR jako první. Před několika lety to byl u Tovačova suchohřib, který ještě neměl ani české jméno. V Přerově našel čirůvku osténkatou, která je vzácná i v jižní Evropě a v ČR ji do té doby nikdo nenašel. Její plodnice jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Před lety našel v Hostýnských vrších houbu, kterou museli vědci pojmenovat, protože šlo o nový druh na světě. Dostala jméno slzečník papouščí.