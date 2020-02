Příprava chaty na novou sezónu

Jaro co nevidět vystrčí růžky, a to pro chataře znamená jediné - je čas navrátit sezonní obydlí do původního stavu. Pokud jste chatu důkladně zazimovali, máte vyhráno. V případě, že jste však zimní údržbě nevěnovali dostatek pozornosti, čekají na vás teď nejspíše menší či větší opravy. Důležitá je nejen kontrola viditelných vad, ale i těch skrytých. Nechte se inspirovat radami odborníků z Hornbachu, díky kterým vše zvládnete a prodloužíte životnost své chaty či chalupy i bez nákladných úprav.

Ať už máte chatu dřevěnou nebo zděnou, fyzikální zákony fungují stejně. "Nejprve doporučuji zkontrolovat stav oken, dveří a střechy. Pozornost věnujte také komínu a krbu. V případě, že topíte dřevem, byste měli alespoň jednou ročně zavolat na kontrolu kominíka. Předejdete tak vzniku sazí. Revize komína se vyplatí i kvůli prodloužení jeho životnosti a celkové vyšší účinnosti topení," radí Marcela Bínová, odbornice na oblast vytápění v projektových marketech Hornbach.

Nezapomeňte na střechu

Vlivem počasí se mohla poškodit střecha a také odtoky, je proto třeba věnovat jim dostatek pozornosti. Po větrné zimě a sněhové nadílce je nutné kromě střechy a komína zkontrolovat i odvětrávací tvarovky a hromosvod. Získáte tak představu o tom, která místa je třeba opět zatmelit, aby vám nenateklo do izolace obytného podkroví. Zkontrolujte také, zda se neucpaly otvory. V případě, že se vaše chata nachází v blízkosti vozovky, pozornost věnujte i slané vodě z posypů cest. Ta totiž při krystalizaci zvyšuje objem a může způsobit opadávání omítky.

Zkontrolujte studnu a stav pitné vody

Pokud máte vlastní studnu, mějte na paměti, že byste ji měli kontrolovat alespoň dvakrát ročně. Během první návštěvy chaty prověřte případné poškození. Nezapomeňte si nechat také posoudit kvalitu vody. "Pokud se chcete ujistit o pitnosti vody, odeberte vzorky a nechte je analyzovat hygieniky. Jestliže zjistíte přítomnost škodlivých látek, je třeba provést kompletní dezinfekci vody a počkat, dokud nebude znovu pitná," radí Marcela Bínová z Hornbachu. Před puštěním vody, která byla během zimy vypnutá, zkontrolujte trubky kvůli jejich případnému poškození mrazem. Vyčistěte i odpad a sifony zabezpečené proti zamrznutí pomocí soli.

Zpevněte svah

V případě svažité zahrady v kombinaci se sypkou půdou či nestabilním podložím se může snadno stát, že s sebou tající led a sníh odnesou i část zeminy. Sráz či kopeček, který je součástí zahrady, je proto dobré zpevnit. "Na zpevnění svahu jsou zapotřebí vhodné základy. Abyste zabránili následnému sesuvu zeminy, pokryjte násep deskami. Na ně zhutněte do výšky 20 cm mrazuvzdornou vrstvu a zalijte ji vrstvou zavlhlého betonu o tloušťce 10 cm. Pokud plánujete vyšší zeď, na mrazuvzdornou vrstvu nalijte alespoň 20 cm betonu. Beton lijte tak, aby byl minimálně 10-15 cm pod povrchem země," radí Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

Do vlitého betonu vložte tvárnice. Jejich nejspodnější řada by měla být alespoň do poloviny ukotvena v zemi. "Nejspodnější řadu tvárnic vysypte štěrkem do 1/3 výšky. Je to nutné pro zabránění škod způsobených mrazem," dodává Richard Klička. Zbytek zasypte zeminou. Další řadu tvárnic zasypejte mrazuvzdorným materiálem a zhutněte ho. Položte další řadu tvárnic a postup opakujte, dokud nebude tvárnicová zeď na zpevnění svahu hotová. Na závěr zasypte zbývající místo zeminou a poté vysaďte rostliny.