Příznivci ploché Země plánují expedici "na konec světa"

Skupina příznivců konspirační teorie, která věří, že je Země plochá, se chystá na expedici do Antarktidy. Tam chce narazit na tlustou ledovou zeď, a potvrdit tak, že konec světa opravdu existuje. Zprávu přinesly server Forbes a The Guardian.

V roce 2020 se vydají členové mezinárodní konference Flat Earth International Conference (FEIC) na svou tradiční výletní plavbu. Skupina ale podle informací Daily Mail zatím nehodlá natáčet "ledovou zeď na konci světa", jež má být několik stovek metrů tlustá a má obklopovat celou planetu.

"Pokud vezmete glóbus a rozmáčknete ho, tak se Antarktida rozprostře kolem celé Země. Je to něco jako ledový břeh a je to opravdu velké. Není to něco jako, že k tomu dojdete a jen se přes to podíváte, co je za tím. Nevěříme, že by něco mohlo z hrany spadnout, protože velká část naší komunity věří, že jsme v kupoli, něco jako sněhová koule. Slunce, Měsíc a hvězdy - to všechno je uvnitř. Je to velmi vysoké, ale je to tam. Neexistuje tedy možnost, jak ze Země spadnout," popisuje zeď pro Forbes zakladatel FEIC Robbie Davidson.

Výletní plavbě FEIC se ale experti vysmívají, neboť navigace na moři je zcela závislá právě na sférickém modelu Země. "Lodě se pohybují na principu, že Země je kulatá. Námořní mapy jsou navržené tak, že berou v potaz fakt, že Země je kulatá. Ve svém životě jsem na moři odplul přes tři miliony kilometrů. Nesetkal jsem se s jediným kapitánem, který by věřil, že Země je plochá," říká Henk Keijer, bývalý kapitán výletní lodi, který se 23 let plavil po celém světě.

Sdružení The Flat Earth Society, které nijak nesouvisí s FEIC a plavby se (minimálně zatím) účastnit nebude, tvrdí, že všechny vesmírné agentury na světě jsou součástí spiknutí falešného cestování a zkoumání vesmíru. "Pravděpodobně to začalo během studené války. Sovětský svaz a USA byly posedlé bojem, kdo se první podívá do vesmíru, až to došlo do bodu, kdy obě země zfalšovaly své úspěchy ve snaze držet krok s předpokládaným úspěchem toho druhého," vysvětluje ve svém prohlášení The Flat Earth Society.