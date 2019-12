Pustit si starší sednout? Mladí uznávají jinou etiketu

Generace Y neboli takzvaní mileniálové mají podstatně odlišný pohled na etiketu chování oproti svým rodičům či babičkám a dědečkům.

Odhalila to studie, jež se na otázky etikety ptala lidí ve věku od 18 do 34 let. Informoval o tom server The Telegraph.

Uvolnit místo starším cestujícím v autobuse či podržet ženě dveře. Starší generace to považuje za vzor slušného vychování, ti mladší už tolik ne. Mnohem důležitější je pro ně naopak dodržování digitální etikety.

Výsledky studie ukázaly, že až 42 procent dotázaných mileniálů by nebylo ochotno starším lidem nebo těhotným ženám připustit své místo na sezení v městské hromadné dopravě. Téměř třetina pak nedodržuje etiketu stání ve frontě a více než polovina z nich pak neříká "zdravíčko", když si někdo kýchne.

Mnohem pohoršující tak pro generaci Y je chování související s digitální dobou, ať už jde o on-line komunikaci, nebo používání telefonu. Více než třetina mileniálů je toho názoru, že ignorování někoho na sociálních sítích je neslušné. Naopak třeba lokty položené na jídelním stole shledává neslušným jevem jen 16 procent.

Za naprostý "faul" pak pětina z nich považuje prozrazování spoilerů (části příběhu, které ten druhý ještě neviděl) v seriálech. Hned 72 procent pak považuje za neslušné odhození odpadku na ulici nebo na jiném nevhodném místě. Více než polovině pak vadí, respektive to považuje za sobecké, když někdo ve veřejné dopravě hlasitě telefonuje.

"Je skutečně zajímavé sledovat, jak se mění definice toho, co se považuje za hrubé. Některé věci, které kdysi byly považovány za důležité, jsou už dnes minulostí. Místo toho se zdá, že se ujala nová moderní etiketa, kdy věci jako TV spoilery a sociální sítě předběhly v pohledu toho, co je považováno za hrubé, zvyky jako například vzít něčí kabát nebo podržet dveře u východu," komentovala Charlotte Fieldingová, ředitelka společnosti Privilege Insurance, jež studii prováděla.