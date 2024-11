Sazka uvádí první BMX pumptrack na světě z upcyklovaných stíracích losů, představí jej na zážitkovém festivalu Life! v Brně

V rámci platformy reLosy přichází Sazka s dalším produktem, unikátním BMX pumptrackem, na jehož výrobu a vývoj byly spotřebovány dvě tuny starých stíracích losů a je tak první svého druhu na světě. Modulární BMX pumptrack z losů bude poprvé k vidění i vyzkoušení na festivalu Life! v Brně o víkendu 22.-24. listopadu 2024. Na návštěvníky čeká mistrovství ČR v BMX i exkluzivní setkání s nadějným koloběžkářem a novým členem týmu Sazka Champs Matym Pekárkem.

Od stíracích losů k BMX pumptracku: Jedinečný výrobní proces

Spolupráce Sazky se studiem Parkitect a výrobcem LisaTech vedla k vývoji speciálních desek, které splňují nároky pro bezpečné sportovní využití a byly certifikovány podle evropských bezpečnostních standardů pro skateparky vydaných autoritou TÜV SÜD Czech s.r.o. Výroba desek začíná rozdrcením losů, které se smíchají s měkkým recyklovaným plastem a lisují se za vysoké teploty a tlaku do materiálu odolného proti vlhkosti, UV záření i extrémnímu zatížení. "Vývoj tohoto pumptracku nás motivoval posouvat své hranice - spojili jsme zkušenosti s výrobou sportovních modulů s novou technologií, která upcykluje materiály. Výsledkem je dráha, která je nejen plně funkční, ale také dokazuje, jak mohou i netradiční materiály přispět k udržitelnějším řešením ve sportu," říká Stanislav Machač ze společnosti Parkitect.

Platforma reLosy

BMX pumptrack je po teniskách Sazka Kickz, Sazka modulárním nábytku a rePuku další ukázkou upcyklovaného produktu, který vznikl v rámci platformy reLosy. Sazka se prostřednictvím této iniciativy zaměřuje na upcyklaci svých starých výherních a neprodaných stíracích losů, a vrací je tak do hry. "Patříme mezi největší podporovatele cyklistiky a BMX komunity v Česku a pracujeme na tom, aby se upcyklace stala při výrobě pumptracků možným řešením a certifikovaný materiál z losů se mohl používat i nadále. Už teď jsme vzbudili pozornost a zaujali další světové dodavatele," uvádí Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů, a dodává: "Na tomto projektu je krásně vidět, že při upcyklaci neexistují hranice a je skutečně jen na naší kreativitě, do čeho losy proměníme."

Pumptrack na Life! festivalu v Brně: Mistrovství ČR v BMX a setkání s Matym Pekárkem

Pumptrack bude slavnostně představen na brněnském festivalu Life!, kde se návštěvníci mohou těšit nejen na možnost si dráhu osobně vyzkoušet, ale i na akční podívanou v rámci mistrovství ČR v BMX. Na místě vystoupí také nový Sazka Champ Maty Pekárek, osmnáctiletý freestyle koloběžkář, který se závodění věnuje od svých 8 let. Maty, který má za sebou řadu vítězství včetně 3. místa na mistrovství světa a Evropy ve freestyle jízdě, plánuje svou kariéru dál rozvíjet a chce inspirovat i mladší generaci jezdců.

"Nikdy by mě nenapadlo, že z losů může vzniknout pumptrack. Je to opravdu super nápad a baví mě to. Na festivalu Life! chci ukázat pár triků a třeba tím inspirovat další, aby si přišli také zajezdit nebo se přidali do komunity koloběžkářů," říká Maty Pekárek.

Nenechte si ujít představení BMX pumptracku, které proběhne na zážitkovém festivalu Life! v Brně od 22. do 24. listopadu. Můžete se těšit na akční víkend plný zábavy a adrenalinových zážitků. Následně ho budete moci najít na řadě sportovních eventů, kterým je Sazka partnerem.